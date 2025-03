Torino Fringe Festival, il grande ritorno del varietà

Dal 13 maggio al 1° giugno, Torino si trasformerà in un palcoscenico diffuso con la tredicesima edizione del Torino Fringe Festival, che quest'anno renderà omaggio al teatro di varietà e alla grande tradizione dello spettacolo italiano. "La vita è un varietà" è il tema che guiderà oltre 40 spettacoli tra prosa, danza, musica e performance, rievocando l'energia del cafè chantant, del teatro di rivista e delle atmosfere eccessive della Belle Époque, mescolandole con le nuove frontiere della drammaturgia contemporanea.

Un festival tra storia e innovazione

Il Torino Fringe Festival si apre martedì 13 maggio alle 20.30 a Le Roi Music Hall, storico tempio torinese dello spettacolo, con un evento speciale: ULTRAvarietà! Dal trapassato prossimo al futuro anteriore, uno show che unisce l'eleganza del cabaret d'epoca con la verve della scena contemporanea. A curarlo sarà La Conventicola degli Ultramoderni, icona del cabaret romano, che porterà sul palco sciantose, macchiettisti, ballerine e numeri di burlesque, evocando le atmosfere delle scene calcate da Isa Bluette, Macario e Wanda Osiris. La serata inaugurale è organizzata in collaborazione con Salone OFF 25 e Club Silencio.

Dal 20 maggio al 1° giugno il festival entrerà nel vivo con 29 spettacoli, 6 prime assolute e 154 repliche, distribuiti in vari luoghi della città, tra teatri, spazi non convenzionali e location underground.

Il cuore del programma

Il Torino Fringe Festival 2025 propone un viaggio tra epoche e linguaggi. Tra gli spettacoli più attesi troviamo "I 4 desideri di Santu Martinu" di Scena Verticale (20-25 maggio): una riscrittura in dialetto calabrese di antichi fabliaux medievali. Ma anche "La tragedia della libertà" di Lo stagno di Goethe (20-25 maggio, prima assoluta): una riflessione sul pensiero critico e la ribellione studentesca. Poi "Super Santos" di Donato Paternoster e Pagina40 (20-25 maggio), la storia vera di un calciatore che sceglie la vita monastica invece della Serie A, e "Arbeit" di Teatro Bresci (20-22 maggio), un intenso monologo sulle contraddizioni del mondo del lavoro. Ci sarà "Emmipiacevavivere" di Caroline Baglioni e Michelangela Bellani (20-25 maggio), il racconto autobiografico di una donna tra passato e presente, e "Borderline" di Lara Gallo (20-25 maggio), una commedia surreale che porta il pubblico in una dimensione parallela.

Il varietà torna protagonista in chiave contemporanea con spettacoli che fondono intrattenimento e riflessione: "Le avventure di Pinocchio raccontate da lui medesimo" della Compagnia del Sole (27 maggio-1 giugno), accompagnato dalle musiche di Fiorenzo Carpi, "L’Opera da 4 soldi" di Massimiliano Loizzi (27 maggio-1 giugno), "Fantasista" di Alessandro Ciacci (27 maggio-1 giugno), un one man show che omaggia la comicità del varietà, ed "Elizabeth I" di Balletto Civile (27 maggio-1 giugno), una performance di teatro-danza sulla Regina Vergine. Ma anche "A.S.P. Armata Spaccamattoni" di Angelo Colosimo (27 maggio-1 giugno, prima assoluta), una tragicommedia familiare ai tempi della pandemia.

Focus sugli artisti under 35

Quest’anno il Torino Fringe Festival dedica particolare attenzione ai giovani talenti della scena teatrale italiana con spettacoli innovativi e provocatori: "Un tram che si chiama desiderio" della compagnia Pappagalli in Trappola (20-25 maggio), "Cyberwar" di Alessandro Blasioli (23-25 maggio, anteprima), sulla guerra nell’era dell’intelligenza artificiale, "Stomaco" di Giorgia Mazzucato (27 maggio-1 giugno, prima assoluta), sul G8 di Genova, "Ecologia Capitalista" di Dimore Creative (27 maggio-1 giugno) sui paradossi ambientali e "Open Mic Farm" di Gianluca Ariemma (27 maggio-1 giugno), uno show di stand-up comedy sul potere e il linguaggio.

Dove e come partecipare

Gli spettacoli si terranno in luoghi iconici e spazi off della città, tra cui Le Roi Music Hall, San Pietro in Vincoli, Tingel Tangel, Lombroso 16, Magazzino sul Po, Off Topic, Vinile, Spazio Kairòs, Cine Teatro Baretti, Unione Culturale F. Antonicelli e Casa Fools.

I carnet per 3 o 5 spettacoli sono già acquistabili su www.tofringe.it, mentre i biglietti per "ULTRAvarietà!" saranno disponibili dal 31 marzo. Il programma completo degli eventi speciali verrà pubblicato online il 15 aprile.