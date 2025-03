Oltre cento chili tra fumo e erba stipati in un garage: arrestato spacciatore ad Orbassano

64 kg di hashish e 45 kg di marijuana, quest'ultima già suddivida in 58 buste. È il quantitativo di stupefacente rinvenuto all’interno di un garage a Orbassano nel corso di un'operazione di polizia dello scorso 18 marzo. Gli agenti della Squadra Mobile avevano appreso che l'uomo, italiano, custodiva droga in quel luogo e, durante un servizio di appostamento, lo hanno sorpreso mentre sistemava numerosi involucri contenenti materiale vegetale.

Anche contanti, mazzi di chiavi, sigarette elettroniche

Nel corso della perquisizione, oltre alla droga, sono stati sequestrati 13.000 euro in contante e tre mazzi di chiavi di veicoli. In casa dell’arrestato sono stati trovati quasi 1.000 euro e circa 80 grammi di sostanza stupefacente. In uno dei suoi veicoli sono stati rinvenuti 2,2 kg di hashish, 2,5 kg di marijuana, 17 sigarette elettroniche con derivati della cannabis e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il G.I.P. del Tribunale di Torino ha convalidato la custodia cautelare in carcere.