Open call pop art: a Torino arriva la mostra degli artisti di Arteaporté con la partecipazione straordinaria de La Pupazza

Torino si prepara ad accogliere OPEN CALL POP ART, un progetto espositivo dedicato ad artisti e artiste che lavorano con linguaggi visivi pop, urbani, ironici, cromatici e contemporanei. La call invita creativi emergenti e professionisti a candidare le proprie opere per prendere parte a una mostra collettiva in programma dal 23 al 29 maggio presso Con/temporary Spaces, in Via Santa Teresa 10, Torino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare spazio a nuove visioni artistiche capaci di reinterpretare l’immaginario pop: colori accesi, icone quotidiane, contaminazioni street, cultura visuale, segni grafici, personaggi, simboli e narrazioni fuori formato.

Ospite speciale del progetto voluta dal curatore della mostra Massimo Gioscia sarà La Pupazza, nome d’arte di Eleonora De Giuseppe, artista salentina e attiva a Milano. La sua ricerca nasce dalla street art, che dal 2008 diventa per lei linguaggio diretto, libero e riconoscibile. Il suo universo visivo è onirico, psichedelico e magico, popolato da colori esplosivi, scenari surreali, occhi, bolle e figure in continua trasformazione.

Conosciuta anche a livello internazionale, La Pupazza ha esposto in Italia e in Europa, tra Berlino, Londra, Düsseldorf, Parigi e Amsterdam. Nel corso della sua carriera ha collaborato con brand, aziende e istituzioni pubbliche, realizzando murales, installazioni, opere di design e progetti di riqualificazione urbana.

Tra le collaborazioni più note figura quella con Santero958, avviata nel 2016: ogni anno l’artista realizza disegni per packaging ed etichette speciali delle bottiglie, diventate oggetti da collezione molto amati dal pubblico.

La partecipazione straordinaria de La Pupazza porterà all’interno della mostra un segno fortemente identitario: un mondo colorato, giocoso e visionario, dove l’arte pop incontra la strada, il design e la cultura contemporanea.

