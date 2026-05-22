Robasto cerca il tris a Virle: gli avversari sono i quorum

“Sembra una fase fatta, ma ci siamo ricandidati per portare avanti i progetti avviati, perché questo è stato il quinquennio del Pnrr”. Mattia Robasto, 34 anni, segretario comunale di professione e sindaco di Virle Piemonte dal 2015, alle elezioni di domenica 24 e lunedì 25 tenterà il tris.

Non avrà rivali di fronte: Lavoriamo per Virle è l’unica lista sulla scheda elettorale. Ma ci sono due quorum da superare: deve andare alle urne il 40% più uno degli aventi diritto e il 50% più 1 dei votanti, deve votare per lui. Altrimenti scatta il commissariamento, da parte della prefettura.

“Stiamo chiudendo la progettazione del nuovo polo civico e anche la rifunzionalizzazione di via Birago, perciò era importante dare continuità amministrativa” motiva. Una volta che avrà il progetto del polo in mano “cercherò occasioni di finanziamento per realizzarlo in lotti”. Robasto ha già in mente delle priorità per il prossimo quinquennio: “Faremo interventi per famiglie e giovani coppie. Oltre a continuare a organizzare eventi e valorizzare il nostro patrimonio culturale – entra nel merito –. Completeremo anche la riqualificazione del canale che attraversa il paese, realizzando una nuova recinzione dal lato carrabile e creando aree di sosta”.

Candidati consiglieri

Marco Pochettino, 29 anni, dipendente pubblico; Irene Viglione, 45 anni, educatrice; Gianluca Landi, 45 anni, System Engineer; Rita De Rosa, 49 anni, insegnante; Luca Lardone, 42 anni, imprenditore; Irene Perona, 50 anni, geometra; Carmine Tulimiero, 34 anni, manutentore elettromeccanico; Veronica Donato, 43 anni, impiegata amministrativa; Riccardo Brancaglion, 23 anni, imprenditore agricolo; Roberto Gili, 35 anni, perito agrario.