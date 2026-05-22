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S. Paolo / Cit Turin | 22 maggio 2026, 16:40

Alberi secchi al giardino Grosa, scatta la segnalazione dei cittadini

Osvaldo: “Serve chiarezza su chi deve occuparsi della manutenzione”

Gli alberelli del giardino Grosa

Gli alberelli del giardino Grosa

Dopo le ultime segnalazioni dei cittadini, al giardino Grosa di corso Inghilterra (quartiere Cit Turin) è stata tagliata finalmente l'erba. Resta, però, invariata la criticità principale: diversi alberi e piante, circa una quindicina sul totale, appaiono ancora secchi o in forte sofferenza vegetativa.

Secondo quanto riportato da Osvaldo, il cittadino autore della segnalazione, il problema non si limiterebbe al taglio dell’erba, ma riguarderebbe lo stato complessivo delle alberature.

L’intervento è stato fatto, ma gli alberi restano secchi”. Per i residenti, la sensazione è che si intervenga solo parzialmente, senza affrontare le criticità più profonde legate alla salute delle piante e alla loro sostituzione.

Resta aperta la domanda già posta nei giorni scorsi: "A chi spetta la manutenzione del giardino Grosa e quali interventi sono previsti per il recupero delle alberature secche?".

Gli alberelli del giardino Grosa

Gli alberelli del giardino Grosa

Gli alberelli del giardino Grosa

Gli alberelli del giardino Grosa

Redazione

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