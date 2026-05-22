Alberi secchi al giardino Grosa, scatta la segnalazione dei cittadini

Dopo le ultime segnalazioni dei cittadini, al giardino Grosa di corso Inghilterra (quartiere Cit Turin) è stata tagliata finalmente l'erba. Resta, però, invariata la criticità principale: diversi alberi e piante, circa una quindicina sul totale, appaiono ancora secchi o in forte sofferenza vegetativa.

Secondo quanto riportato da Osvaldo, il cittadino autore della segnalazione, il problema non si limiterebbe al taglio dell’erba, ma riguarderebbe lo stato complessivo delle alberature.

“L’intervento è stato fatto, ma gli alberi restano secchi”. Per i residenti, la sensazione è che si intervenga solo parzialmente, senza affrontare le criticità più profonde legate alla salute delle piante e alla loro sostituzione.

Resta aperta la domanda già posta nei giorni scorsi: "A chi spetta la manutenzione del giardino Grosa e quali interventi sono previsti per il recupero delle alberature secche?".