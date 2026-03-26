Ex collegio salesiano Morgando, in corso la riqualificazione [FOTO]

A Cuorgnè procedono i lavori finanziati dal Pnrr nell’ambito della Missione 5 sull’inclusione sociale, per la completa riqualificazione dell’ex Collegio Salesiano Morgando. La Città metropolitana di Torino, che ha la regia di questo intervento finanziato nell’ambito dei PUI-Piani Urbani Integrati, ha effettuato oggi pomeriggio un sopralluogo nel lotto di via Matteotti, nei pressi del centro storico, un’area sino a poco tempo fa sottoutilizzata e degradata e ora in piena riqualificazione, destinata a diventare un polo innovativo di aggregazione sociale.

Il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, e la Consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico, Sonia Cambursano, con i tecnici e con l'assessore alla cultura e istruzione di Cuorgnè, Laura Ronchietto Silvano, hanno voluto verificare lo stato di avanzamento del progetto, che è stato finanziato con 3 milioni di euro e sarà pronto entro fine giugno, nel rispetto del cronoprogramma del Pnrr.

Il progetto ha previsto l’installazione di pannelli fotovoltaici, la riqualificazione energetica, la sostituzione dei serramenti, il miglioramento dell’isolamento, l’adeguamento degli spazi di fruizione con particolare attenzione all’accessibilità, il miglioramento delle aree esterne. Una volta terminati i lavori, l’edificio ospiterà il trasferimento della biblioteca comunale ampliata e spazi per le associazioni di Cuorgnè.







