Ad Aurora arriva “Taurino Netturbino”: pomeriggio educativo sulla raccolta differenziata

Un pomeriggio all’insegna dell’educazione ambientale e della partecipazione civica animerà il quartiere Aurora. Venerdì 27 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, in via Cecchi 16, davanti alla scuola Aurora, cittadini e famiglie potranno incontrare Taurino Netturbino, la mascotte di Amiat, protagonista di un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

L’evento è pensato per coinvolgere soprattutto i più piccoli, con attività informative e momenti di confronto per comprendere meglio il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e l’importanza di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana. I bambini e le bambine della Scuola Primaria Aurora saranno tra i protagonisti dell’incontro, contribuendo a rendere l’iniziativa un’occasione educativa e partecipata.

All’appuntamento saranno presenti l’assessora alle Politiche ambientali della Città di Torino, Chiara Foglietta, il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, la coordinatrice all’Ambiente, Marta Sara Inì, il coordinatore della Sottocommissione Ecologia, Giuseppe Cammarata, e la presidente di Amiat Gruppo Iren, Paola Bragantini.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della città per promuovere buone pratiche ambientali e rafforzare la consapevolezza dei cittadini sul tema della sostenibilità.