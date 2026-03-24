Contro il degrado nascono le “aiuole fiorite”: il quartiere si prende cura degli spazi

Riqualificare gli spazi urbani partendo dal basso, con il coinvolgimento diretto dei cittadini. È questo l’obiettivo del Patto di collaborazione “Aiuole fiorite”, sottoscritto in Circoscrizione 7 per valorizzare le aree verdi incolte lungo corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra il sottopassaggio di Porta Palazzo e il ponte Regina.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede interventi di manutenzione, pulizia e piantumazione nelle aiuole già esistenti e in quelle ancora prive di vegetazione, con l’impegno diretto dei residenti. Per ogni spazio saranno individuati uno o più referenti, responsabili della cura e del monitoraggio dell’area.

La sperimentazione partirà da largo Berardi, individuato come area test per verificare la sostenibilità e l’efficacia dell’iniziativa in un contesto caratterizzato da forte passaggio e criticità legate al degrado urbano.

Gli interventi, spiegano i promotori, saranno realizzati nel rispetto della sicurezza stradale: le piante non supereranno l’altezza delle ringhiere dell’asse tramviario, non invaderanno carreggiate o percorsi pedonali e non ostacoleranno la visibilità di cartelli, semafori o tombini.

L'asse di corso Regina

Il piano coinvolge diversi punti lungo l’asse di corso Regina, in particolare in prossimità delle fermate del trasporto pubblico e degli incroci, dove si concentrano aree oggi trascurate o poco curate.

Accanto alla cura del verde, il progetto include anche attività di sensibilizzazione e mutuo aiuto, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e responsabilità condivisa.

Non mancano le richieste rivolte all’amministrazione comunale, tra cui il ripristino di due alberi rimossi in largo Berardi e l’apertura di un confronto sulla possibile realizzazione di un’area cani in zona Vanchiglia, attualmente sprovvista di spazi dedicati.

Deri: "Obiettivo spazi abbelliti e curati"

“L’obiettivo è abbellire spazi che altrimenti rimarrebbero abbandonati - spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -. È anche un modo per contrastare gli atti vandalici. I cittadini possono affiancare l’amministrazione, che non sempre ha le risorse per intervenire ovunque”.

Un patto di collaborazione che è un valore aggiunto, racconta la coordinatrice all'Ambiente della 7 Marta Sara Inì. "Con i cittadini in prima linea al servizio della comunità: siamo sicuri che sarà un'iniziativa che, attraverso le linee guida che sono state date, porterà grandi vantaggi al quartiere Vanchiglia".