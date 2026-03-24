Le notti insonni di via Boccaccio tra auto devastate e portoni sfondati

Portoni danneggiati, vetri delle auto rotti e schiamazzi notturni. Via Boccaccio continua a fare i conti con episodi di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, con i residenti del quartiere Madonna del Pilone sempre più esasperati per la situazione ormai fuori controllo.

Denunce per aggressioni e danni

Nella scorsa settimana, i cittadini hanno dovuto formalizzare due denunce: una riguarda il danneggiamento di un portoncino condominiale e l’aggressione di un residente, l’altra la devastazione di un’auto di proprietà di un condomino. I danni materiali si sommano al forte disagio per il rumore continuo, con urla e fuochi d’artificio che impediscono il riposo notturno.

Interventi delle forze dell’ordine

Nei casi più gravi è stato necessario l’intervento dei carabinieri per ristabilire l’ordine. Ma ogni weekend la situazione peggiora, generando quella che alcuni definiscono “una guerriglia urbana”.

L’appello dei cittadini

Foto e video raccolti dai residenti documentano gli episodi di violenza e vandalismo, materiale che sarebbe già stato consegnato alle forze dell’ordine. “Servono controlli più efficaci - raccontano - affinché certe situazioni non si ripetano”.