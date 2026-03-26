Paolo Ruffini al Sermig: l'attore e regista ospite dell'Università del Dialogo

Cosa accadrebbe se il prossimo Presidente del Consiglio fosse Down? Parte da qui l’idea dell’ultimo libro di Paolo Ruffini “Io sono perfetto”. È la storia di Paolo, un politico ambizioso e disonesto che quando vede crollare la sua carriera per un caso di corruzione, decide di candidare Simone, suo fratello down, con l’idea di manovrarlo. Ma Simone non è manipolabile e la sua campagna – fatta di abbracci, sincerità e gentilezza – sorprende il Paese, e soprattutto Paolo. Una trama scritta con ironia e tenerezza, in un romanzo che ricorda una verità semplice: nessuno è normale, nessuno è diverso, siamo tutti unici e perfetti.

L’attore, regista e comico livornese ne parlerà con giovani e adulti all’Università del Dialogo del Sermig, mercoledì 1 aprile alle 16,45, negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino. Volto noto del cinema e della televisione, Paolo Ruffini negli ultimi anni ha esplorato il mondo e le storie di chi normalmente viene messo ai margini: anziani, bambini, persone con disabilità.

Nel 2024 debutta a teatro con Din Don Down: in due anni, lo show diventa un vero e proprio fenomeno di culto e registra sold-out in tutti i teatri d’Italia. A partire dallo stesso anno, conduce Radio Up&Down su Radio 24 insieme a Federico Parlanti, primo speaker radiofonico italiano con sindrome di Down. Ha lanciato i podcast Il Babysitter, Il Badante e Mamme: dal primo è nato anche l’omonimo spettacolo teatrale.



L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo.

La nuova sessione 2025-2026 è dedicata al tema “Umanamente”.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta