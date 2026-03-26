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Viabilità e trasporti | 26 marzo 2026, 16:00

Strisce invisibili e sanpietrini dissestati, a Borgata Tesso parte una raccolta firme [FOTO]

Residenti e negozianti si mobilitano, la Circoscrizione 5: “Oggi possiamo solo tappare buche”

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Strisce pedonali scolorite, sanpietrini dissestati e illuminazione insufficiente. È questa la situazione segnalata in via Giachino, nel cuore della borgata Tesso, dove cresce la preoccupazione per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

A farsi portavoce del malcontento è Davide Tramonta, primo firmatario di una petizione civica promossa insieme a residenti e commercianti della zona. L’obiettivo è accendere i riflettori su una strada che, denunciano, versa in condizioni sempre più critiche.

Cosa non funziona

L’attraversamento pedonale è poco visibile e quindi poco sicuro, soprattutto nelle ore serali - spiega -. A questo si aggiungono sanpietrini molto dissestati e un’illuminazione carente”. Da qui la richiesta alla Città di intervenire con lavori mirati: rifacimento della pavimentazione, potenziamento dell’illuminazione pubblica e messa in sicurezza delle strisce pedonali.

Interventi definiti “piccoli ma importanti”, pensati per migliorare sicurezza e decoro urbano. Nei prossimi giorni partirà anche la raccolta firme per sostenere formalmente la richiesta.

Il nodo delle risorse

Sul tema è intervenuto anche il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla, che ha evidenziato le difficoltà economiche nel programmare interventi più strutturali.

I costi sono molto elevati - ha replicato -, e con i fondi attualmente a disposizione la Circoscrizione può intervenire solo con manutenzioni ordinarie, come la chiusura delle buche attraverso rattoppi”. Una situazione che lascia spazio a interventi tampone ma non risolutivi.

Francavilla non nasconde il rammarico: “Via Giachino potrebbe essere un fiore all’occhiello del territorio, ma oggi è ridotta a un colabrodo”. L’auspicio è quello di riuscire a inserire la strada in un piano di manutenzione straordinaria, che permetta una riqualificazione più ampia e duratura.

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

Tramonta (in foto) guida la raccolta firme per Borgata Tesso

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Philippe Versienti

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