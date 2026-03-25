Disagi sui trasporti ferroviari, Uncem presente all'iniziativa di venerdì a Oulx

Uncem, con il Presidente Roberto Colombero, interverrà venerdi sera, 27 marzo, alle ore 18, all'iniziativa pubblica all'istituto Des Ambrois di Oulx, con tutti i Comuni, relativo ai disagi ferroviari sulla linea Torino-Bardonecchia.

"Dobbiamo essere chiari - precisa Colombero - Nella valle della TAV, dopo 25 anni di polemiche e proteste, ogni disagio di mobilità diventa una emergenza ancora più grave. Gravissima. Diventa terreno di scontro politico e per evitarlo serve la Politica. Serve la sinergia dei Comuni, delle tre Unioni montane di Comuni, con Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Anas, Società delle Autostrade. È assurdo il Frecciarossa non fermi a Bardonecchia, è ancora più assurdo avere disagi continui lungo la linea per tutti i pendolari che salgono e scendono da Torino. Trenitalia deve dare un segnale. I disagi sulle linee, a partire dalla Val di Susa, ma anche Pinerolese, Canavese, Valli di Lanzo, sono gravissimi. Regione e Agenzia della Mobilità siano accanto ai Sindaci. Lo diremo venerdi sera, insieme con tutti gli Amministratori, le comunità locali, le famiglie degli studenti, i lavoratori, i Sindacati, le Associazioni. Uncem è con i Sindaci ovviamente, per una mobilitazione che deve tradursi urgentemente in soluzioni efficaci organizzative, più servizio e più diritti di cittadinanza. Tutti facciano la loro parte".