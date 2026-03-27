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Attualità | 27 marzo 2026, 11:05

Open day centri estivi, a Grugliasco appuntamento posticipato al 14 aprile

L'appuntamento sarà sempre presso lo Chalet Allemand, all'interno del parco culturale Le Serre

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

È stato annullato l'open day dei centri estivi previsto per la fine di marzo. La giornata è stata riprogrammata per martedì 14 aprile dalle 17 alle 19,30 presso lo Chalet Allemand, all'interno del parco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31.

La decisione è dettata dal desiderio di allargare l'evento al maggior numero di famiglie possibili. L'amministrazione si scusa per il disagio arrecato.

Per maggiori informazioni: l'Ufficio Scuola telefono: 011 4013331; mail: uff.scuola@comune.grugliasco.to.it 

comunicato stampa

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