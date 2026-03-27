Si avviano alla conclusione i lavori di manutenzione straordinaria di via San Domenico, tra via delle Orfane e via Milano, e proseguono quelli sul lato ovest di piazza Solferino, tra via Meucci e via Gandolfo.
Due interventi, che prevedono il completo rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido, inseriti in una programmazione articolata e diffusa, frutto di un lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale e quella circoscrizionale.
“Con i lavori in corso in via San Domenico e piazza Solferino - afferma Francesco Martinez Coordinatore ai Lavori pubblici e già vicepresidente della Circoscrizione 1 - entra nel vivo, a partire da due aree del centro cittadino, il piano di risanamento del suolo che mette al centro la cura, la qualità e la sicurezza dello spazio pubblico”.
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Attualità | 27 marzo 2026, 09:35
Pavimentazione in porfido, lavori straordinari in centro città
Interessate al restyling via San Domenico e piazza Solferino
Si avviano alla conclusione i lavori di manutenzione straordinaria di via San Domenico, tra via delle Orfane e via Milano, e proseguono quelli sul lato ovest di piazza Solferino, tra via Meucci e via Gandolfo.