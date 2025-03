Addio al Festival Todays 2025, al via confronto tra Città e mondo musicale

Lo scorso 19 marzo la Città ha annunciato come la commissione artistica avesse bocciato l'unica proposta pervenuta, presentata come l'anno scorso da Fondazione Reverse, facendo saltare l'edizione 2025 del Festival Todays. Dopo le polemiche dello scorso anno per lo spostamento al parco della Confluenza e le accuse da parte della minoranza di "flop" per il numero di spettatori, Torino ha dovuto deve dire addio al suo evento "indie-rock".