Il Poli apre le porte alle future matricole: torna il Salone dell’Orientamento

Per supportare gli studenti e le studentesse delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario, il Politecnico di Torino organizza ogni anno appuntamenti e momenti dedicati all’approfondimento dei percorsi di studio e dei numerosi servizi offerti alle future matricole.

Torna quindi anche quest’anno l’appuntamento con il Salone dell’Orientamento, in programma il 27 e 28 marzo, dedicato alla presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo: Lauree, Lauree Magistrali, Master, formazione permanente e Dottorato di ricerca.

L’evento si svolgerà presso il Campus Ingegnerie, nel Padiglione aule R e nel Padiglione aule T, e presso il Campus Architettura, Design e Pianificazione, al Castello del Valentino.

Durante le due giornate saranno presenti stand informativi dedicati ai corsi di studio e ai servizi per studenti, insieme a un ricco programma di incontri tematici, lezioni aperte e laboratori pensati per offrire una visione concreta dei percorsi formativi e delle opportunità offerte dal Politecnico, oltre a visite guidate degli spazi dell’Ateneo.

Con un’offerta che comprende 26 corsi di Laurea, 36 corsi di Laurea Magistrale, 35 master e 16 dottorati di ricerca, di cui numerosi erogati in lingua inglese, l’Ateneo si conferma un campus internazionale in crescita, con oltre 38.800 studenti e studentesse, il 50% proveniente da fuori regione e il 22% dall’estero.

L’Ateneo garantisce inoltre ottime prospettive occupazionali: il 96% dei laureati magistrali è occupato a un anno dal conseguimento del titolo. A questo si affianca un forte impegno nella promozione del benessere della comunità universitaria, riconosciuto a livello internazionale con la certificazione Platinum del programma FISU Healthy Campus, il massimo riconoscimento promosso dalla International Federation of University Sport (FISU).

Il Salone rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino non solo i corsi di studio, ma anche l’ambiente universitario, i servizi, i percorsi di eccellenza e le opportunità di crescita personale e professionale offerte dall’ateneo torinese.

Maggiori informazioni sul sito di Ateneo: Salone dell’Orientamento 2026.