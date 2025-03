Multe illecite per gli automobilisti: blitz di Carabinieri e Finanza a San Francesco, Lombardore e San Ponso

Perquisizioni in corso da parte dei Carabinieri e della Finanza nei Comuni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso: nei guai al momento undici dipendenti comunali, amministratori locali e agenti di Polizia Municipale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.

Multe illecite

Nel mirino degli inquirenti le multe per violazioni al Codice della Strada fatte agli automobilisti con velox o altre apparecchi di controllo, ritenute illecite. Contestato poi l'utilizzo dell'incasso delle sanzioni per i bilanci comunali, con ingiustificata destinazione di parte dei fondi a favore di personale dei Comuni stessi.

Accertamenti su velox ed altri apparecchi

Le indagini e le perquisizioni nel comuni del Canavese puntano ad acquisire documentazione a riscontro e verifica dei reati ipotizzati, nonché ad accertare la regolarità delle installazioni poste ed utilizzate lungo la viabilità comunale, extracomunale ed aeroportuale, adottate dalla Polizia Locale nel corso dell' attività.

L’attenzione della Procura della Repubblica di Ivrea si è focalizzata inoltre sulla conversione ed adattamento di un immobile confiscato nell’ambito di altro procedimento penale per associazione mafiosa, e destinato oggi a nuova sede della Polizia Locale di San Francesco al Campo e ad Archivio Storico comunale.

Sono infatti in via di accertamento ipotesi di irregolarità relative alle procedure in tema di appalti.