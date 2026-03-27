La cooperativa Compral protagonista alla 74a Mostra regionale zootecnica di Quaresima e alla 97a Fiera del Vitello Grasso

Si sono svolte in questi giorni la 74esima edizione della “Mostra regionale zootecnica di Quaresima”, tenutasi nella mattinata di lunedì 23 marzo a Cuneo presso l’area espositiva del M.I.A.C. e la 97esima edizione della “Fiera del Vitello Grasso” di Fossano tenutasi nella mattinata di mercoledì 25 marzo a Fossano presso l’ala coperta di Piazza Dompè.

Entrambe le manifestazioni sono state momenti di confronto importanti per il comparto e per gli allevatori della “Piemontese”, razza autoctona di grande pregio.

Giornate che hanno messo in risalto il grande lavoro svolto con passione e professionalità all’interno degli allevamenti a conduzione famigliare da parte degli allevatori che portando in mostra i propri capi hanno ben rappresentato le caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista della genetica e delle tecniche di allevamento che fanno della carne bovina di razza Piemontese un alimento fondamentale nel panorama enogastronomico italiano.

In questi due appuntamenti si sono distinti con grande merito gli allevatori soci della cooperativa Compral che hanno portato in mostra i propri capi. Hanno infatti ottenuto importanti riconoscimenti nelle diverse categorie in gara segno dell’eccellenza qualitativa della carne della filiera Compral.

Nella 74esima edizione della “Mostra regionale zootecnica di Quaresima” si sono aggiudicati riconoscimenti:

Soc. Agr. La Mandria s.s. di Giordano f.lli Renato e Massimo di Cuneo con il primo e secondo premio nella categoria Vitelloni maschi di razza Piemontese oltre al secondo premio Vacche grasse di razza Piemontese, Panero Fabrizio di Fossano con il premio speciale del Migliore capo in Fiera, Garino F.lli s.n.c. Gianfranco Osvaldo e Roberto di Cuneo con il premio speciale del Maschio più pesante in Fiera e Crosetto F.lli Giuseppe Giovanni e Eugenio s.s. di Barge con il terzo premio Vacche grasse di razza Piemontese.

Nella 97esima edizione della “Fiera del Vitello Grasso” si sono aggiudicati riconoscimenti: Giordano Guido di Fossano con il secondo premio Vitello grasso di razza Piemontese ed il secondo premio Vitelle grasse razza Piemontese, Panero Fabrizio di Fossano con il quarto premio Vitello grasso di razza Piemontese, Bertola Roberto di Cuneo con il secondo premio Manze grasse di razza Piemontese e Crosetto F.lli di Barge con il secondo premio Vacche grasse di razza Piemontese.

“Entrambe le manifestazioni – afferma il Presidente Compral Roberto Chialva – sono momenti storicamente importanti per il comparto allevatoriale della razza Piemontese. Voglio fare i complimenti ai nostri Soci, quest’anno sono stati in dodici con ben 18 capi portati in mostra che si sono distinti dimostrando come la passione e le competenze in allevamento, condivise con le linee programmatiche della cooperativa, permettano di presentare esemplari con caratteristiche di altissimo livello. Questi risultati garantiscono i consumatori che scelgono la carne bovina di razza Piemontese certifica dalla filiera Compral. In questo modo si sostiene il comparto e si valorizzano le caratteristiche nutrizionali uniche della carne derivante dai nostri allevamenti naturalmente ricca di proteine, povera di grassi e con un bassissimo contenuto in colesterolo e tenera.”

“L’impegno quotidiano della Compral – afferma il direttore Marcello Pellegrino – è quello di aggregare l’offerta collocando sul mercato la carne proveniente dalla filiera corta, controllata e garantita dagli allevatori della nostra cooperativa. Una carne che deriva da allevamenti non intensivi attenti al benessere degli animali durante le fasi di allevamento caratterizzati dal ricorso al pascolo e capaci di essere strettamente legati al territorio valorizzandone le peculiarità. Tutte caratteristiche che garantiscono al massimo il consumatore che la sceglie in quanto consapevole di trovare un prodotto d’eccellenza. Cercandola ed acquistandola nei migliori punti vendita italiani determina la volontà di sostenere questa tipologia di allevamento caratterizzato da un elevato livello di sostenibilità nel rispetto dei territori di provenienza”.