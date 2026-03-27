Brocante torna in corso Taranto con un’edizione straordinaria

Torna, in edizione straordinaria, uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di vintage e curiosità. Domenica 29 marzo, dalle 8 alle 17, corso Taranto ospiterà infatti una nuova giornata di “Brocante”, il mercatino dedicato al piccolo antiquariato e all’usato.

L’iniziativa si svilupperà lungo l’area compresa tra piazza Sofia e via Ancina, sotto la tettoia del mercato rionale, trasformando il quartiere in un punto di incontro per collezionisti, curiosi e famiglie. Tra le bancarelle sarà possibile trovare oggetti unici, pezzi d’altri tempi e articoli difficili da reperire nei circuiti commerciali tradizionali.

Non solo acquisti: l’evento rappresenta anche un’occasione per vivere il quartiere, passeggiare all’aria aperta e condividere un momento di socialità tra residenti e visitatori.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio della Circoscrizione 6. Per informazioni è possibile contattare il numero 349.2292154.