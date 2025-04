Fermato ricettatore in via Bruino: nello zaino 123 mila euro in contanti e gioielli

Nei mesi scorsi la Polizia di Stato ha rinvenuto a Torino denaro contante e diversi preziosi probabili oggetto di furto.

Il ritrovamento è avvenuto quando gli agenti hanno visto un uomo scavalcare la ringhiera che delimita la corsia dei tram in corso Ferrucci, per poi dirigersi in via Cialdini. In via Bruino, l'uomo ha getto lo zaino in un cassonetto, venendo fermato poco più avanti.

Gli agenti hanno rinvenuto nello zaino abbandonato denaro contante per 123 mila euro circa e alcuni monili: collane, anelli, orologi. Il materiale ritrovato è stato sequestrato e l’uomo denunciato per ricettazione.

Una parte dei monili è stata successivamente restituita al proprietario dai poliziotti del Commissariato Polizia di San Donato.





Il resto degli oggetti ritrovati e sequestrati sono stati inseriti nella bacheca degli oggetti rubati e recuperati della Polizia di Stato, raggiungibile al link https://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati





Per la consultazione è necessario selezionare la sezione “oggetti recuperati”, inserendo nei campi sottostanti la categoria “gioielli-preziosi” e “Torino” come provincia.