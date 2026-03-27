Pecetto celebra la primavera con la 43esima camminata tra i Ciliegi in Fiore

Pecetto ripropone per domenica 12 aprile la tradizionale Camminata tra i Ciliegi in Fiore . La 43ª edizione, organizzata dalla Proloco Pecettese in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, offrirà a chi vive in città l’occasione per trascorrere una giornata all'insegna della natura, del benessere e della riscoperta del fascino del paesaggio locale “fuori porta”, tra i colori e i profumi della primavera.

Sarà possibile partecipare alla Camminata tra le 9,30 e le 13,30 , percorrendo strade costeggiate dai ciliegi in fiore a partire dal centro di Pecetto. Il percorso ad anello di circa 8 km parte inizia e termina in piazza Roma, sale fino alla borgata Rosero, scende su strada Ciattalina e prosegue nelle strade Virana, Valle San Pietro e Valle Sauglio. Per i partecipanti che indossano il pettorale sono previsti 5 punti di ristoro con cioccolata, fette biscottate con marmellata, dolci confezionati, panini, frutta e tè. L'iniziativa è aperta a tutti e il costo dell'iscrizione è di 12 euro; gratuito per bambini e bambine da 0 a10 anni. Ai primi 2300 iscritti verrà consegnata in omaggio la maglietta dell'evento. Inoltre sono previste premiazioni con prodotti del territorio. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, sarà predisposta la chiusura totale al traffico veicolare delle vie interessate.

Per informazioni si può scrivere a info@prolocopecetto.it o chiamare i numeri telefonici 011-8608781 e/o 3393553852.