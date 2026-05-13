La cooperazione piemontese torna al Salone del Libro di Torino

Confcooperative Piemonte partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, in programma dal 14 al 18 maggio, con uno stand dedicato nel Padiglione Oval, Stand T74-U73 all’interno dello spazio dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Nei cinque giorni della manifestazione, lo spazio di Confcooperative Piemonte ospiterà un calendario di appuntamenti promossi dalle federazioni regionali, dai territori e dalle cooperative associate. Il programma valorizza la pluralità del mondo cooperativo piemontese, attraversando temi diversi ma fortemente legati al ruolo sociale, culturale ed economico della cooperazione: la promozione della lettura, la narrazione delle filiere agroalimentari, l’abitare cooperativo, l’inclusione, l’educazione, la presenza dell’editoria italiana all’estero, l’innovazione nei servizi e le trasformazioni aperte dall’intelligenza artificiale.

La partecipazione al Salone rappresenta per Confcooperative Piemonte un’occasione per raccontare esperienze, progetti e competenze che nascono nei territori e che, attraverso la forma cooperativa, costruiscono percorsi condivisi di crescita, partecipazione e sviluppo. Il programma degli incontri

Giovedì 14 maggio

Ore 11 – Raccontare il buono che c’è. Scrittura e disegno in progetti tra cibo e cultura Una tavola rotonda dedicata alle buone pratiche di comunicazione e narrazione delle eccellenze cooperative, tra cultura, agroalimentare, scrittura e disegno. Al centro dell’incontro la presentazione della seconda edizione della guida Il gusto della cooperazione, pubblicata da Pecora Nera Edizioni, e di un nuovo progetto a fumetti firmato Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte per raccontare in modo fantastico e creativo la qualità piemontese a tavola, con un’avventura pensata per le scuole del territorio. A cura di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte

Ore 14 – Festival delle Bibo – Letture alta voce ODS, Scritturapura Casa Editrice e Confcooperative Piemonte aprono l’edizione 2026 del Festival delle Biblioteche dei Boschi con un momento di lettura ad alta voce. L’incontro propone un confronto sul bookcrossing e sull’importanza della lettura in un’epoca segnata da rapidità e disattenzione. Lo Staff in Lettura Scuola ODS leggerà una selezione di testi a cura delle case editrici cooperative. A cura di Confcooperative Cultura Turismo Sport Piemonte

Ore 17 – Sull’orlo del mondo. Volti e storie da Colombia ed Ecuador Presentazione dell’opera d’esordio di Gianluca Sinico, frutto di un viaggio in solitaria tra Colombia ed Ecuador. Una carrellata di personaggi unici, protagonisti di storie ambientate dall’altra parte del mondo: il racconto di una quotidianità che prende vita attraverso il binomio testi-immagini. Con Gianluca Sinico, Stefano Delmastro e Federica Furbatto. A cura di Scritturapura Casa Editrice

Ore 19 – Come Fare Casa. Abitare cooperativo e architettura dei luoghi domestici Un incontro dedicato al significato attuale dell’abitare, in Italia e in Europa, a partire dal volume Come fare casa. Abitare cooperativo e architettura dei luoghi domestici, dedicato a quindici anni di architettura cooperativa e ricerca sui temi della casa e dell’abitare di qualità. Il volume è stato realizzato da Confcooperative Habitat e dedicato al concorso di architettura under 33 AAA architetti cercasi™, che nell’edizione 2023-2024 ha coinvolto anche la Città di Torino. Intervengono Alberto Anselmo, Presidente Confcooperative Habitat Piemonte; Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Piemonte Nord; Stefano Tropea, Direttore scientifico AAA Architetti cercasi edizione 2023-2024 e curatore del volume Come Fare Casa; Stefano Casula, rappresentante del gruppo vincitore del concorso AAA Architetti cercasi di Torino. Modera Francesca Naboni, giornalista. A cura di Confcooperative Habitat, Confcooperative Habitat Piemonte e Confcooperative Piemonte Nord

Venerdì 15 maggio

Ore 10 – Esperienze e prospettive di emancipazione e protagonismo delle donne Rom e Sinti Le donne rom e sinti sono protagoniste spesso invisibili ma portatrici di saperi, storie e competenze fondamentali per la ricchezza culturale delle nostre comunità. Riconoscere e raccontare il loro ruolo attivo è tassello essenziale per una narrazione autentica e plurale delle identità rom e sinte, fondata sul riconoscimento dei diritti, della dignità e della libertà di autodeterminazione. Intervengono il Senatore Francesco Verducci*, Vicepresidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza; Monica Andriolo, valutatrice ed esperta di pari opportunità; Elena Albergo, Silvia Villata e Debora Campagna della Cooperativa San Donato, educatrici del servizio persone rom e sinti; Gabriella Colosso, Assessora Pari opportunità, Lavoro e sviluppo economico, Processi partecipativi, Recupero e sviluppo delle periferie, Politiche per l’integrazione, Tutela degli animali. Modera Alessandra Brogliatto, Confcooperative Piemonte Nord. *in attesa di conferma. A cura di Confcooperative Piemonte Nord

Ore 11 – Il mondo salvato dai giovani Presentazione del primo progetto sperimentale nella Città di Collegno dedicato al recupero scolastico per giovani tra gli 11 e i 14 anni. Il progetto coinvolge numerosi Istituti Comprensivi della Città di Collegno, l’Università degli Studi di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il titolo richiama Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante e nasce dalla convinzione che bambini e ragazzi possano trasformare difficoltà, lacune ed esitazioni in consapevolezza e possibilità, se sostenuti, ascoltati e accompagnati. A cura di Spaziomnibus

Ore 15 – L’Italia tra gli scaffali d’Europa Come viene letta e vista l’Italia all’estero attraverso i libri. Una tavola rotonda per raccontare come tre libraie presentano, promuovono e vendono libri italiani in lingua italiana in Austria, Spagna e Olanda. L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere festival dedicati alla cultura italiana all’estero e avviare un confronto con editori cooperativi e indipendenti interessati a nuovi confini e collaborazioni. Con Silvia Chiarini, responsabile della sezione italiana della libreria Buchhandlung List – Internationale Literatur di Vienna; Dora Gatti, titolare della libreria Alfabeto Libri di Amsterdam; Cecilia Ricciarelli della Libreria Le Nuvole di Barcellona; Mattia Sismonda, Presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport Piemonte; Stefano Delmastro, Responsabile Settore Editoria Confcooperative Cultura Turismo Sport. A cura di Confcooperative Cultura Turismo Sport Piemonte

Ore 16 – La mia lotta di classe, di Cristiano Ferrarese Presentazione del romanzo di Cristiano Ferrarese, una storia di ribellione dedicata alle donne che si riprendono in mano la vita. La protagonista è una donna operaia, chiamata a rimettere in discussione la propria vita, le proprie scelte e le regole a cui è sempre rimasta fedele. L’autore Cristiano Ferrarese dialoga con l’editrice Eva Capirossi. A cura di Scritturapura Casa Editrice

Ore 17 – Generazione Cerniera, di Antonio Candela Presentazione del saggio dedicato alla “Generazione Cerniera”, quella dei nati attorno agli anni Ottanta: la generazione più formata della storia d’Italia, ma anche una delle più esposte alla precarietà, capace di trasformare rischi e incertezze in opportunità. Con il coordinamento del giornalista Sergio Ragona, intervengono Antonio Candela, autore, ingegnere e imprenditore cooperativo; Irene Bongiovanni, Presidente nazionale Confcooperative Cultura Turismo Sport; Paolo Verri, Direttore generale Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, già Direttore Matera 2019 Capitale europea della cultura; Fabrizio Chirico, giovane cooperatore piemontese e Presidente Cooperativa Drimlab. A cura di ECRA – Edizioni del Credito Cooperativo Ore 18 – Parole e immagini in cerca di armonia Un incontro tra parole e immagini, pensato come un mosaico capace di suscitare riflessioni ed emozioni e di dare respiro a passioni e realtà dell’anima. Relatori: Antonio De Salvia, Maria Cristina Sidoni e Antonella Caprio. A cura di Eta Beta

Sabato 16 maggio

Ore 17 – Sono fuori!... non del tutto, di BarbaCarlo Barba diventa BarbaCarlo e racconta la quotidianità e i pensieri di un “quasi libero”. Quando le fratture diventano cicatrici, perché quando si è fuori, a volte, non lo si è del tutto. Con Barba Carlo e Flavio Campagna. A cura di Eta Beta

Ore 18 – La passione secondo Irina Grossman, di Maria Helena Boglio Presentazione del romanzo di Maria Helena Boglio, storia di formazione e presa di coscienza di una donna emigrata in Argentina a inizio Novecento. Intervengono Elisa Guzzo, giornalista, e Anna Pizzuto, prima lettrice critica, in dialogo con l’autrice Maria Helena Boglio, la curatrice Kinu Berman e i traduttori Valeria Giacone e Massimo Iennaco. A cura di Scritturapura Casa Editrice

Domenica 17 maggio

Ore 11 – Mettersi in gioco: applied games e cooperazione per l’impatto sociale Un panel dedicato al gioco come tecnologia sociale nei contesti educativi e cooperativi. Quando progettato con metodo e integrato nei servizi, il gioco può diventare uno spazio protetto in cui sperimentare scelte, allenare competenze e costruire nuove prospettive. In dialogo con Alan Mattiassi, PhD e psicologo del gioco, Fabrizio Chirico e cooperative sociali che hanno sviluppato e adottato questi strumenti insieme a Drimlab, l’incontro condividerà pratiche, apprendimenti e trasformazioni nate dal mettersi in gioco. A cura di Drimlab s.c.

Ore 18 – Romanzo varesino, di Fabio Gandini Presentazione di Romanzo varesino di Fabio Gandini, libro dedicato alla storia della Pallacanestro Varese, uno dei club più vincenti d’Italia e d’Europa. Il volume racconta ottant’anni di storia sportiva andando oltre i numeri: visioni, azzardi, cadute, risalite, passioni dei tifosi e pagine che hanno segnato l’evoluzione dello sport e del territorio. L’autore Fabio Gandini dialogherà con Enrico Anghilante. A cura di More News

Lunedì 18 maggio

Ore 13 – Il Rinoceronte grigio: quando l’umano diventa digitale e cooperativo Un incontro dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nella trasformazione delle imprese cooperative, che si apre con la presentazione del libro Il Rinoceronte grigio di Andrea Araldi, come chiave di lettura dei cambiamenti in atto. Esperti e cooperative porteranno esperienze concrete su innovazione, uso dei dati, sicurezza e organizzazione del lavoro. Al centro, una riflessione condivisa: non basta adottare tecnologia, occorre governarla secondo i valori cooperativi. Un dialogo tra visione e pratica per costruire un futuro digitale più equo, partecipato e sostenibile. Con Andrea Mussa e Andrea Araldi. A cura di Confcooperative Piemonte Nord