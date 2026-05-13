In Piemonte circa 100 arresti di minori nel 2024: al Salone del Libro focus sul disagio giovanile

Il crescente disagio emotivo tra gli adolescenti, l’aumento degli episodi di violenza giovanile e il tema della criminalità minorile saranno al centro dell’incontro “Disagio emotivo e criminalità minorile. Opinioni a confronto su cause e possibili soluzioni di un problema sociale di allarmante attualità”, promosso dal Distretto 108IA1 Lions International nell’ambito del Salone Internazionale del Libro.

L’appuntamento è in programma lunedì 18 maggio alle ore 18.15 nella Sala Bianca del Piazzale Oval e riunirà istituzioni, operatori sociali ed esperti impegnati sul fronte della prevenzione e del recupero dei minori coinvolti in percorsi di devianza.

Il tema assume una rilevanza sempre più urgente anche in Piemonte. Secondo i dati più recenti della Procura per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, nel 2024 si sono registrati circa cento arresti di minori, con una media di due arresti a settimana. Nello stesso periodo sono stati segnalati nove tentati omicidi e un omicidio commessi da under 18. Un quadro che evidenzia una crescente diffusione di episodi di violenza tra adolescenti e giovanissimi, spesso legati a fragilità sociali, dispersione scolastica e disagio psicologico.

Ad aprire il confronto sarà la presidente del Consiglio Comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, da tempo impegnata sui temi delle condizioni di vita nei luoghi di privazione della libertà personale e promotrice del progetto “Nuovi Cantieri di volontariato” nelle carceri torinesi. «Di fronte al crescente disagio giovanile non possiamo limitarci a leggere i numeri della criminalità minorile: occorre intervenire sulle fragilità educative, sociali ed emotive che stanno dietro questi fenomeni. Servono prevenzione, ascolto e una rete capace di coinvolgere istituzioni, scuola, famiglie e terzo settore», dichiara Grippo.

Interverranno inoltre l’avvocato Renzo Inghilleri, referente distrettuale Lions International del Distretto 108IA1 per i progetti a favore degli istituti penali, che modererà l’incontro, e Laura Angius, Direttore dell’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Torino.

L’iniziativa sarà preceduta da una mini-rassegna cinematografica dedicata al tema della criminalità minorile, pensata come momento di riflessione sulle conseguenze sociali del disagio adolescenziale e sugli strumenti educativi e culturali necessari per contrastarlo.