Festa per i 10 anni di mostre al Museo Felice Casorati di Pavarolo con una collettiva

Il Comune di Pavarolo e l’Archivio Casorati presentano La Via Lattea. 10 anni di mostre a Pavarolo, una mostra collettiva diffusa che celebra il decennale dell’attività espositiva dello Studio Museo Felice Casorati e restituisce il percorso culturale sviluppato dal 2016 a oggi nei luoghi legati all’artista.

Il progetto non si configura come una semplice mostra celebrativa, ma come una nuova costellazione di opere, relazioni e memorie. L’esposizione riunisce lavori storici e contemporanei già esposti a Pavarolo, nati durante residenze artistiche o entrati in dialogo con lo Studio Museo, Casa Casorati e gli altri spazi del paese.

Il titolo richiama la rivista La Via Lattea, fondata da Felice Casorati nel 1913 come luogo di incontro tra arti visive, musica e poesia. Oggi quell'immagine diventa metafora di un sistema di opere e presenze che, nel corso di dieci anni, hanno orbitato attorno alla poetica casoratiana, ai suoi luoghi e alla memoria del territorio.

Il percorso mette in relazione il patrimonio del Novecento con la ricerca contemporanea, confermando il tratto distintivo della programmazione dello Studio Museo: il dialogo tra storia, sperimentazione e territorio. In mostra saranno presenti opere di: Felice Casorati - Francesco Casorati - Daphne Maugham - Beldy - Maura Banfo - Boris Cassanmagnago - Luca Ceccherini - Manuele Cerutti - Gigi Chessa - Sabine Delafon - Alice Dicembrini - Francesca Ferreri - Angiola Gatti - Sebastiano Impellizzeri - Hilario Isola - Carlo Levi - Francesco Menzio - Federico Montaresi - Enzo Obiso - Aronne Pleuteri - Julie Polidoro - Luisa Rabbia - Antonietta Raphaël - Piergiorgio Robino - Giulio Saverio Rossi - Hiba Schahbaz - Lorenzo Silvestri - Kiki Smith - Gosia Turzeniecka.

L’esposizione si articola in più sedi. Lo Studio Museo accoglie il nucleo storico e simbolico legato alla famiglia Casorati, insieme a opere contemporanee che interrogano la memoria dei luoghi e la dimensione intima dello spazio creativo. La Veranda di Casa Casorati ospita lavori dedicati alla materia, all’oggetto, alla natura e alla trasformazione dell’immagine. Il percorso prosegue poi nel paese, con VISIONARIA, una selezione di video d’arte alla Torre Campanaria, con Alice Dicembrini, Lorenzo Silvestri, Federico Montaresi, Borris Cassanmagnago e all’Ex Emporio, spazio recuperato e trasformato in sede espositiva temporanea per materiali prodotti nel decennio: cataloghi, manifesti, documenti e video.

Dal 2016 a oggi, lo Studio Museo Felice Casorati ha coinvolto artisti, curatori, collezioni, gallerie, studiosi e comunità locali, consolidando Pavarolo come luogo di produzione culturale, residenza artistica e ricerca. Con La Via Lattea, questo percorso viene riletto come un’unica grande mostra decennale: una mappa aperta, non cronologica, attraversata da temi come memoria, identità, natura, corpo, paesaggio e trasformazione. Le opere selezionate entrano in risonanza con l’architettura e con la memoria dei luoghi, rivelando come lo spazio stesso possa diventare parte attiva del processo creativo.

La mostra sarà visitabile, a ingresso libero, tutte le domeniche dalle 15.00 alle 18.00, dal 17 maggio al 28 giugno 2026 e, dopo la pausa estiva, dal 27 settembre all’8 novembre 2026.

Per scuole e gruppi di almeno 12 persone sono previste visite su appuntamento anche durante la settimana.

Inaugurazione sabato 16 maggio, dalle 16 alle 19,30, a ingresso libero.