Torna “Di Freisa in Freisa”: a Chieri un grande evento per celebrare un vitigno simbolo del Piemonte

Diventata una delle manifestazioni più attese nel panorama enogastronomico piemontese, “Di Freisa in Freisa” torna a brindare per il sedicesimo anno consecutivo: l’appuntamento è sabato 23 (a partire dalle ore 17 fino alle 24) e domenica 24 maggio (dalle ore 10 fino alle 20) nel centro storico di Chieri.

La manifestazione del Comune di Chieri è organizzata da Gusto Sì, Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese e Croce Rossa Italiana Comitato di Chieri, con l’obiettivo di mettere in luce tutte le sfaccettature di un vitigno unico e prezioso, ma anche di valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche e commerciali del Chierese.

Due giorni ricchi di iniziative, momenti di festa e di racconto, masterclass, degustazioni guidate ma anche tante occasioni per conoscere in modo più ampio e approfondito le diverse anime che abitano il territorio: da quelle prettamente enogastronomiche a quelle ristorative fino a quelle artistiche e sociali.

“Di Freisa in Freisa è uno degli appuntamenti più attesi per la nostra città e, in generale, per l’intero territorio del Chierese – dichiarano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’Assessora alla Promozione del Territorio Antonella Giordano – La manifestazione, infatti, non vuole solo celebrare uno dei vitigni storici del Piemonte ma si pone l’obiettivo di mostrare ai tanti visitatori le innumerevoli eccellenze che Chieri è in grado di offrire. Da quelle artistiche e culturali a quelle enogastronomiche, fino agli esercizi commerciali e alle Associazioni: tutti vogliono partecipare a questa grande festa e dare il proprio contributo per rendere questa due giorni indimenticabile”.

“Negli ultimi due anni Di Freisa in Freisa è stata rinnovata con l’obiettivo di diventare ancora più fresca e contemporanea e avvicinarci così a un pubblico giovane, desideroso di conoscere la Freisa e gli altri vini del territorio attraverso un consumo consapevole e di assoluta qualità. Spiega Matteo Rossotto, Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese - In un momento storico come quello attuale, mutevole e complesso per il comparto del vino, ritengo che gli addetti ai lavori abbiano la responsabilità e il dovere di condividere il proprio sapere con una nuova fetta di consumatori, magari meno esperti ma con una grande voglia di imparare e di approfondire questo mondo così affascinante. Una strada che il nostro Consorzio, piccolo ma molto dinamico, ha deciso di intraprendere promuovendo i propri vini sia attraverso i canali istituzionali sia attraverso iniziative più “pop” e inclusive”.

Saranno due i nuclei centrali da cui prenderà vita la manifestazione: Piazza Cavour e Via Vittorio Emanuele II. Come da tradizione, Piazza Cavour si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con “ Note e calici di Freisa” facendo incontrare il mondo dell’enogastronomia con quello della musica e del divertimento.

24 cantine del territorio proporranno in assaggio, in modalità walk around tasting, la Freisa e i vini della Collina Torinese, assieme ad altre etichette del Canavese, dell'Astigiano e dell'Alessandrino. Un percorso di degustazione arricchito dalla presenza dell’Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino che offrirà ai partecipanti un vero e proprio viaggio nel panorama enologico della provincia di Torino. Non solo vino ma anche cibo grazie a una ricca proposta di cucine di strada di alta qualità con le loro specialità locali e regionali.

A rendere ancora più viva la festa ci penserà la musica. Nel pomeriggio e nella serata di sabato 23 maggio un lungo DJ set vedrà la partecipazione straordinaria di Francesco Quarna e Maurizio Rossato di Radio DEEJAY. Nella giornata di domenica la musica itinerante allieterà la manifestazione lungo tutto il centro storico: dalle incursioni di BandarAdan, punto di riferimento da oltre 20 anni dell'arte di strada, alla musica e ai balli popolari occitani a cura del gruppo Controcanto. Domenica sarà presente in piazza anche Radio GRP, con musica diffusa e interviste, e l'evento si concluderà con la Filarmonica San Marco - Wind Orchestra, che intratterrà il pubblico in un viaggio tra colonne sonore e brani originali per orchestra.

Il Cooking Loft Spazio Gusto di Via Vittorio Emanuele 40/A sarà invece la casa di Spazio Freisa , attiva per tutta la giornata della domenica a partire dalle 10. Un luogo dove produttori, esperti del settore, sommelier, ma anche Wine Lovers e semplici curiosi potranno approfondire tutte le caratteristiche della Freisa di Chieri attraverso degustazioni guidate e masterclass pensate per sensibilizzare al consumo consapevole e soprattutto di qualità, in abbinamento ai prodotti del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese, grazie alla preziosa collaborazione con i docenti e gli studenti dell'Istituto Norberto Bobbio di Carignano.

Ad aprire il programma di appuntamenti della giornata di Spazio Freisa sarà l’incontro” Caffè agricolo: Acqua e resilienza" (ore 10) nell'ambito del progetto IDEA, in collaborazione con il tavolo di lavoro Agroambiente del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese: un momento di riflessione necessario durante il quale sarà presentato il Masterplan SWITCH, un’iniziativa strategica del territorio, nata per rispondere concretamente alla crisi idrica del 2022-2024.

Seguiranno momenti altamente “enologici” come il Blind Testing “La Freisa tra i grandi” (ore 12), una degustazione alla cieca di tre vini a base Freisa in mezzo a tre etichette nazionali ed internazionali di alto livello guidati da Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte; l’appuntamento con “La Freisa incontra i vini dealcolati” (ore 15) che propone un interessante viaggio nella storia del vino dealcolato in compagnia del Professor Vincenzo Gerbi; e, ancora, l’incontro con i “Giovani outsiders della Freisa” (ore 17) per conoscere insieme a Gaetano Pio Liscio – enologo DISAFA - cinque giovani nuovi produttori che hanno deciso di lanciarsi nel mondo della viticoltura, fino alla Masterclass “I vini della Provincia di Torino” (ore 18) con una degustazione guidata dall’enologo Giampiero Gerbi per scoprire i quattro territori della viticoltura torinese.

Accanto alle tante iniziative dedicate alla Freisa, il week-end chierese coinvolgerà altre realtà del territorio che hanno deciso di partecipare da protagonisti alla festa.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Chieri, grazie al contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Chieri, anche quest’anno organizza, sabato 23, la Notte Bianca e Rossa all’insegna dell’intrattenimento ma anche della sensibilizzazione e della solidarietà, a cui si aggiungono attività gratuite durante l’intero week-end pensate per tutta la famiglia.

Per i più piccoli, oltre alle iniziative proposte da Croce Rossa, il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese sarà presente in piazza Cavour con l'azienda agricola "La Collina", di Baldissero Torinese, accreditata dal 2021 dalla Regione Piemonte come fattoria didattica, che proporrà divertenti e coinvolgenti giochi rivolti ai bambini, con i seguenti orari: sabato 23 maggio dalle 17 alle 19 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Anche i ristoranti e i locali di Chieri aderiscono con l’iniziativa “La Freisa di Chieri nel Piatto”, proponendo un itinerario di abbinamenti gustosi e creativi in cui la Freisa di Chieri si incontra con altre tipicità quali i prodotti del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese.

Il week-end del 23 e 24 maggio sarà poi all’insegna dello shopping con “La Freisa in Fiera”: i negozi aderenti in collaborazione con Ascom e Comitato Centro Storico, parteciperanno alla manifestazione esponendo i loro prodotti in Via Vittorio Emanuele II e in Piazza Umberto I. Inoltre nella giornata di domenica andrà in scena il mercatino degli hobbisti a cura di Associazione 360, mentre in via Palazzo di Città si terrà un mercato straordinario, a cura dei mercatali di Avac.

Le attività commerciali chieresi saranno inoltre coinvolte in altre due iniziative in collaborazione con Ascom e Comitato Centro Storico: “Freisa & Friends”, che prevede un sistema di “doppio” sconto: agevolazioni per i clienti degli esercizi aderenti da utilizzare per le degustazioni di piazza Cavour, e offerte da scoprire nei negozi per chi partecipa alla manifestazione; “We Love Freisa” trasforma invece in fotomodelli gli esercenti che vorranno immortalare il loro amore per la Freisa in uno scatto con una bottiglia gigante.

Durante Di Freisa in Freisa sarà possibile conoscere le bellezze artistiche e culturali della città: dalla Galleria Civica Palazzo Opesso con la mostra d'arte “Oltre l’immagine 2026 - XI edizione del premio Chieri Arte”, al Museo del Tessile, dalla StArt Gallery fino alla MAC (Mostra Archeologica di Chieri), senza dimenticare i tanti monumenti aperti come le chiese di San Bernardino, Sant’Antonio Abate e San Filippo, che sarà possibile visitare guidati da Carreum Potentia.

Infine, nel pomeriggio di sabato 23 alle ore 16 saranno presentati i nuovi interventi realizzati al Museo Don Bosco, che prevedono l’esposizione di alcuni oggetti appartenuti al Santo.

Per gli amanti della bici e del cicloturismo appuntamento sabato 23 alle 12:30 con “Pedali DiVini” la biciclettata curata da Turismo Torino e Provincia lungo le strade del chierese.