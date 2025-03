Bus cade nel Po, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

La procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati. Gli inquirenti stanno ancora esplorando tutte le ipotesi per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia.

L'autista è l'unica vittima dell’incidente. Al momento è stata disposta l’autopsia sul suo corpo, che fornirà informazioni fondamentali per determinare le cause del decesso. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se l’uomo sia morto prima che il bus precipitasse nel fiume, possibilmente a causa di un malore, o se fosse ancora vivo quando il veicolo è caduto in acqua. In caso di annegamento, infatti, l'esame potrebbe rivelare la presenza di acqua nei polmoni.

Non è escluso, inoltre, che l'incidente possa essere stato causato da un malfunzionamento tecnico del mezzo (che è stato sequestrato). Da stabilire se l'autista abbia provato a frenare o se non sia riuscito a raggiungere i freni prima della caduta.

Il comandante dei civich, Roberto Mangiardi, poco dopo l'incidente ha provato a fare una prima ricostruzione dell'incidente. Dall'esame dei video si vedrebbe l'autobus arrivare dal lungo Po Cadorna, svoltando a destra in piazza Vittorio Veneto ed accostare per pochi secondi. Da qui uno dei punti su cui si indaga, la manovra in retromarcia, giudicata "insolita, con una angolazione di 45°, quindi innaturale".