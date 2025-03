Incidente tra più mezzi in tangenziale: lo scontro tra Allamano e Sito: un ferito, traffico bloccato

Incidente in tangenziale sud in direzione Piacenza. Lo scontro è avvenuto tra le uscite per Allamano e Sito . Quattro i veicoli coinvolti tra cui uno ribaltato.



Un ferito trasportato al San Luigi di Orbassano in codice giallo.



Sul posto i vigili del fuoco e l'elisoccorso che però rientra vuoto. Traffico bloccato.