Una rotonda attesa da oltre 20 anni: partiti i lavori all’incrocio tra corso Piemonte e via don Gnocchi

Sono iniziati i lavori di realizzazione di una rotonda all’incrocio fra corso Piemonte e via don Gnocchi, a Settimo Torinese. La rotonda nasce con due finalità: contribuire alla riduzione della velocità in un tratto ad alto scorrimento e facilitare la svolta in via don Gnocchi (oggi impossibile per chi viene da via Cascina Nuova a causa dello spartitraffico). In adeguamento alle prescrizione del Codice della strada verranno ridotti i limiti di velocità nel tratto di strada interessato dalle modifiche.

È una rotatoria prevista nel piano regolatore da oltre 20 anni, che sarà realizzata inizialmente in via sperimentale per almeno 6 mesi. Dopodiché qualora la sperimentazione fosse positiva, si procederà con i lavori infrastrutturali definitivi.

La novità è inserita nei progetti del Piano Urbano del Traffico, con la finalità di migliorare la viabilità di questo quadrante del Borgo Nuovo.