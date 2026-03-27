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Viabilità e trasporti | 27 marzo 2026, 20:01

Una rotonda attesa da oltre 20 anni: partiti i lavori all’incrocio tra corso Piemonte e via don Gnocchi

Il progetto, inserito nel Piano Urbano del Traffico, mira a rendere più fluido il traffico nel quartiere Borgo Nuovo

La nuova rotonda

La nuova rotonda

Sono iniziati i lavori di realizzazione di una rotonda all’incrocio fra corso Piemonte e via don Gnocchi, a Settimo Torinese. La rotonda nasce con due finalità: contribuire alla riduzione della velocità in un tratto ad alto scorrimento e facilitare la svolta in via don Gnocchi (oggi impossibile per chi viene da via Cascina Nuova a causa dello spartitraffico). In adeguamento alle prescrizione del Codice della strada verranno ridotti i limiti di velocità nel tratto di strada interessato dalle modifiche.

È una rotatoria prevista nel piano regolatore da oltre 20 anni, che sarà realizzata inizialmente in via sperimentale per almeno 6 mesi. Dopodiché qualora la sperimentazione fosse positiva, si procederà con i lavori infrastrutturali definitivi.

La novità è inserita nei progetti del Piano Urbano del Traffico, con la finalità di migliorare la viabilità di questo quadrante del Borgo Nuovo.

Comunicato stampa

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