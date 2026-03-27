Buche e tratti interrotti, la pista ciclabile di Bertolla resta una grande incompiuta

La pista ciclabile di Bertolla resta la grande incompiuta della Circoscrizione 6, tra richieste di intervento e criticità che da anni attendono una soluzione. Il tratto, che costeggia il canale di derivazione e prosegue fino al cosiddetto “curvone delle cento lire”, presenta condizioni di forte deterioramento, con buche profonde e un percorso in più punti interrotto.

Le proteste dei consiglieri

Tra le più critiche la consigliera dei Moderati, Deana Panzarino: "Sono quattro anni che chiediamo la messa in sicurezza di quel tratto. Ci sono buche di oltre un metro di diametro e solo per caso non si sono verificati incidenti".

La ciclabile, infatti, si interrompe all’altezza del quartiere Bertolla, creando disagi e rischi per ciclisti e utenti dei monopattini. Una situazione già nota da tempo: il tracciato risulta incompleto e poco chiaro, con interruzioni improvvise che costringono gli utenti a deviare su percorsi non segnalati o su strade trafficate.

La 6: "Avviato un confronto"

Dalla Circoscrizione 6 fanno sapere che è in corso un confronto con il Comune di Torino per aprire un tavolo con Iren e individuare una soluzione definitiva. "La richiesta è quella di ripristinare la ciclabile con una pavimentazione adeguata, che consenta una fruizione in sicurezza", ha spiegato la coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro, sottolineando come ogni pioggia contribuisca a peggiorare ulteriormente le condizioni del fondo.

Un primo spiraglio era arrivato proprio da Iren, che in passato aveva manifestato disponibilità a intervenire per collegare i tratti esistenti della ciclabile tra Barca e Bertolla. Tuttavia, al momento, Ireti sta ancora svolgendo le proprie valutazioni tecniche e non sono stati indicati tempi certi per l’avvio dei lavori.