Bricherasio, 107 mila euro per mettere in sicurezza strada Cuccia

Sono in arrivo 107.000 euro a Bricherasio per le frane di strada Cuccia sulla collina di San Michele. L’ha comunicato il sindaco di Bricherasio, Simone Ballari, durante l’ultimo Consiglio comunale, in cui c’è stata la variazione al Bilancio di previsione triennale 2026-2028 che comprende anche gli importi necessari per gli interventi. Le frane si erano verificati in occasione degli eventi alluvionali del 2024.

“La Giunta dell’Unione montana del Pinerolese ha approvato i piani di manutenzione ordinaria dei Comuni. Gli uffici potranno quindi partire ad affidare gli incarichi di progettazione per gli interventi necessari” spiega Ballari. A Bricherasio sono stati assegnati 20.000 euro per la manutenzione della viabilità boschiva e delle strade bianche, 49.000 euro per la messa in sicurezza del versante franato in località Bric di strada Cuccia e 28.000 euro per un intervento analogo sulla stessa via collinare ma in località Bonansea.

“La cifra assegnata per località Bonansea non è sufficiente a coprire la spesa complessiva dell’intervento che ammonta a 58.000 euro – rivela Ballari –. Per questo destineremo alla messa in sicurezza anche 30.000 euro di contributo che ci ha assegnato la Regione”.