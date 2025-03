Aprile con Chantar l'Uvèrn: un ricco ultimo mese con circa 30 appuntamenti

Il prossimo mese di aprile porta ancora tanti eventi della rassegna "Chantar l'Uvèrn dall’Epifania a Pasqua, frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale e francese” che concluderà il suo lungo viaggio con un omaggio alle Lingue minori festeggiato ad Avigliana il 1° maggio. Vediamo nel dettaglio il programma che prevede ancora ben 27 eventi.

Mercoledì 2 aprile ad Avigliana, alle ore 21, nella sede dell’Auditorio Daniele Bertotto in Via Cav. di Vittorio Veneto 3, incontro tematico con il guardiaparco Fabio Santo “Gli Alieni tra di noi: le specie acquatiche alloctone invasive” per comprendere la silenziosa invasione di organismi acquatici da Paesi lontani.

Giovedì 3 aprile a Chiomonte, alle 17.30 nell’ex Chiesa di Santa Caterina, Renato Sibille e Agnès Dijaux presentano il primo incontro, in un ciclo di 12 incontri, dedicato alla lingua d’Oc in Alta Valle di Susa. “Tournâ a menâ la bartavèllë” (ritornare a menare la chiacchiera, a parlare la nostra lingua) per i locutori della lingua occitana e le famiglie del territorio, per raccogliere testimonianze di memoria e non solo.

Venerdì 4 aprile:

A Claviere, alle ore 17, davanti alla Chiesa parrocchiale, il gruppo musicale Trio Chat Berton propone uno spettacolo musicale sul confine, che rappresenta un trait d'union tra il territorio e il patrimonio di musiche e balli tradizionali delle regioni d'òc.

A Sestriere, alle ore 21, al Cinema Fraiteve, Piazza Fraiteve 5, l’Associazione culturale ArTeMuDa APS presenta uno spettacolo originale e interessante, frutto di una lunga ricerca in collaborazione con l’università di Torino. Lo spettacolo “Io vado poi in fransa” racconta e intreccia diverse storie di emigranti dalle Valli Alpine Piemontesi diretti verso la Francia, fino ad arrivare negli Stati Uniti e in Argentina.

A Salbertrand, dalle 16 alle 18, presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell’Ecomuseo Colombano Romean, in Via Fransuà Fontan 1, Esteve Anghilante propone un laboratorio di cesteria in salice rivolto ai ragazzi dai 8 ai 16 anni, per imparare a confezionare un cestino (25 € quota di partecipazione, con materiale per la realizzazione di un cestino compreso). Prenotazione al numero: 0122/854720.

Sabato 5 aprile:

A Salbertrand, dalle 9 alle 17, presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco e dell’Ecomuseo Colombano Romean, un corso cesteria in salice, per adulti principianti, condotto da da Esteve Anghilante (50 € quota di partecipazione, con materiale per la realizzazione del cestino compreso). Prenotazione al numero: 0122/854720.

A Usseaux, alle ore 17, al Museo Brunetta, proiezione del Docufilm “Ambin: la roccia e la piuma”, regia di Fredo Valla – una produzione Chambra d’Oc su incarico UMAVS, progetto Alcotra AMB.ENIS. Il regista racconta l’Ambin, montagna vasta di confini aperti e di confini chiusi, come montagna delle complessità, coscienza del nostro presente ma anche immagine riflessa nelle memorie del nostro passato.

A Villar Focchiardo alle ore 21, nel salone polivalente in Via Cappella delle Vigne 3, il gruppo Parenaperde, con la partecipazione eccezionale di Gabriele Ferrero, si esibirà in concerto a ballo con un repertorio di musiche della tradizione alpina dell’Alta Valle di Susa e di tutta l’area occitana, al suono di organetto, clarinetto, ghironda, violino.

Domenica 6 aprile:

A Exilles, in frazione Cels - Morliere, dalle ore 9 alle 17, il Circolo Amici del Cels, ospita il terzo corso - livello avanzato - per imparare a confezionare cesti in salice con Esteve Anghilante (50 € quota di partecipazione, con materiale per la realizzazione del cestino compreso). Prenotazione al numero: 334.3018814.

A Moncenisio, alle ore 16, all’Ecomuseo Le Terre al Confine, in via Trento, Marco Rey propone un incontro tematico con proiezione sulle tradizionali “Danze armate” spesso sopravissute nelle feste patronali con elementi tradizionali e riti di passaggio dall’inverno alla primavera.

Giovedì 10 aprile a Exilles, alle ore 17.30, in sala consiliare, secondo incontro OC con Renato Sibille e Agnès Dijaux “Tournâ a menâ la bartavèllë”(ritornare a menare la chiacchiera, a parlare la nostra lingua) per i locutori della lingua occitana e le famiglie del territorio, per raccogliere testimonianze di memoria e non solo.

Venerdì 11 aprile a Chiomonte alle ore 21, nell’ex Chiesa di Santa Caterina in Via Vescovado, il Duo Giacchero-Rey presenta lo spettacolo musicale “Un saluto ai viaggiatori”, dove con l’uso di lingue diverse come l’occitano e il francoprovenzale, racconterà prospettive uniche sugli accadimenti del mondo.

Sabato 12 aprile a Oulx con partenza dalla frazione Amazas alle 9.30, un accompagnamento con visita guidata in lingua francese alla borgata superiore, a cura dello sportello linguistico francese di Chambra d'Oc, “SOUBRAS... come se fosse il 1900'” (Gradita la prenotazione: Agnès 3284730692).

Domenica 13 aprile a Massello, alle ore 17, presso La Friulana in Località Molino, uno spettacolo musicale con “Péiro Douso”, gruppo musicale delle valli Chisone e Germanasca che propone musica occitana, creando atmosfere conviviali e di festa. Sarà uno spettacolo musicale con e ballo.



Giovedì 17 aprile a Oulx alle ore 17.30 all’ex Scuola di Beaulard, terzo incontro OC con Renato Sibille e Agnès Dijaux “Tournâ a menâ la bartavèllë”(ritornare a menare la chiacchiera, a parlare la nostra lingua) per i locutori della lingua occitana e le famiglie del territorio, per raccogliere testimonianze di memoria e non solo.

Venerdì 20 aprile a Usseaux, alle ore 21, Spettacolo musicale “Chanter, boire et rire souvent”, Giovanni Battaglino propone arrangiamenti originali su canti tradizionali in lingua francese e occitana, alcuni tratti dai Cahiers conservati dalle famiglie delle Valli Valdesi.

Giovedì 24 aprile a Oulx, alle 17.30 presso la Casa delle Culture, quarto incontro OC con Renato Sibille e Agnès Dijaux “Tournâ a menâ la bartavèllë”(ritornare a menare la chiacchiera, a parlare la nostra lingua) per i locutori della lingua occitana e le famiglie del territorio, per raccogliere testimonianze di memoria e non solo.

Sabato 26 aprile a Caprie, alle ore 21, al Teatrino in frazione Novaretto, in Piazza Europa, Flavio Giacchero, Marzia Rey e Luca Teghillo, presentano “La muzica qu’i vìnt dal Ròchȅs”, uno spettacolo per raccontare la figura del maestro Quintino Castagneri (1919-2007), pioniere dell'etnomusicologia, nel preservare la musica tradizionale di Balme, nelle Valli di Lanzo.

Giovedì 1 maggio ad Avigliana, evento finale della rassegna Chantar l’uvèrn. Ritrovo alle ore 13.30 in Piazza Conte Rosso, passeggiata fra il Castello e Pera Piana, accompagnati da Arnaldo Reviglio del Gruppo Sentieri degli EcoVolontari di Avigliana con canti di Marzia Rey, Gigi Ubaudi e Flavio Giacchero. Ore 17 presso il terrazzo “giardino delle donne” (in caso di maltempo, sala consiliare) presentazione del libro sul decennale di Tsant’an Tsamin, Dieci anni di camminate, a cura di Marco Rey e Flavio Giacchero. Alle ore 21 presso l’auditorioum Daniele Bertotto, in Via Cav. di Vittorio Veneto 3, il Collettivo artistico Premio “Ostana-ecrituras en lenga maire”, propone un concerto-viaggio “Finas raïtz”: canti in lingua madre dal mondo per una lettura musicale delle lingue madri, per un festival della biodiversità linguistica.

Gli appuntamenti “Tournâ a menâ la bartavèllë” (https://www.parchialpicozie.it/it/news/2025/03/26/tourna-a-mena-la-bartavelle/) incontri OC del giovedì, alle ore 17.30, proseguiranno con il seguente programma:

• 8 maggio a Oulx al Gad

• 15 maggio a Sauze d’Oulx nell’Ex Scuola Jouvenceaux

• 22 maggio a Cesana Torinese all’Ufficio Turismo

• 29 maggio a Sauze di Cesana nel Salone di CaSaViVa

• 5 giugno a Sestriere nel Museo del Carnevale di Champlas

• 12 giugno a Salbertrand all’Hotel Dieu

• 19 giugno a Bardonecchia all’Ex Scuola Melezet

L’evento che era previsto a Vaie lo scorso 8 marzo “Un saluto ai viaggiatori” è stato posticipato e sarà recuperato nel periodo estivo.

La XVI edizione di Chantar l'Uvèrn si conferma riferimento e unicum del suo genere dimostrando la volontà del territorio di riscoprirsi grazie alle proprie lingue madri e ai propri patrimoni culturali e naturali. I Parchi Alpi Cozie e l’Associazione Chambra d’Oc ringraziano tutti i Comuni che hanno aderito e collaborato contribuendo alla ricchezza e al successo della rassegna.

Info e calendario eventi : www.parchialpicozie.it/it/eventi/?search=&tags=1494