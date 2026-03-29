AVS Moncalieri presenta la sua lista a sostegno di Lorenzo Mauro sindaco

Oggi Alleanza Verdi Sinistra Moncalieri ha presentato ufficialmente la propria lista di candidate e candidati a sostegno di Lorenzo Mauro sindaco, in un luogo simbolico e profondamente identitario per la città: il Circolo Arci Dravelli.

Uno spazio che da sempre rappresenta socialità, partecipazione, cultura popolare e impegno collettivo, e che oggi ha fatto da cornice al debutto di una squadra pronta a mettersi al servizio di Moncalieri.

"La lista presentata racconta con chiarezza chi siamo: una comunità politica fatta di persone radicate nel territorio, che Moncalieri la vivono e la costruiscono ogni giorno. Donne e uomini che provengono dal mondo del lavoro, del sindacato, della scuola, dell’associazionismo, del volontariato e dell’impegno civico. Una squadra che unisce competenze, energie e passione, capace di rappresentare davvero la città reale".

Una lista profondamente intergenerazionale, che tiene insieme esperienza e nuove energie.

Si va da Michele Santomauro, figura storica della sinistra moncalierese, attivissimo nello SPI CGIL e nel volontariato ambientale, a Adele Campus, giovane ricercatrice e geologa che studia i cambiamenti climatici attraverso l’attività dei vulcani, portando la voce di una generazione ambientalista, femminista e segnata dal precariato nel mondo della ricerca. La squadra comprende anche il più giovane candidato, il 22enne operaio Leòn Mannori, testimonianza concreta del mondo del lavoro che vogliamo rappresentare, insieme ad Alberto Gai, coordinatore cittadino, laureato in scienze politiche e internazionali e punto di riferimento nell’organizzazione territoriale, e ad Assunta Rasulo, volto noto e riconosciuto della sinistra moncalierese. Accanto a loro, tante e tanti candidati che arrivano dal sindacato, dalla scuola, dall’ambientalismo e dalle reti sociali della città. Quella di AVS Moncalieri è dunque una squadra forte, credibile e determinata, che ha un obiettivo chiaro: riportare la sinistra e l’ambientalismo dentro le istituzioni cittadine, da cui troppo a lungo sono stati assenti. Perché senza questa rappresentanza, pezzi fondamentali della società restano senza voce.

A tenere a battesimo la presentazione della lista sono state Valentina Cera, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, insieme alle portavoce provinciali e regionali di Europa Verde Erica Bevilacqua e Arianna Nardon. Un momento che ha sottolineato con forza come AVS sia oggi una realtà politica in crescita in tutta Italia e, in particolare, nella provincia di Torino, grazie alla spinta di tante e tanti giovani insieme a persone con esperienza politica e sociale.

“A Moncalieri – è stato ricordato – due anni fa quasi 2000 cittadine e cittadini ci hanno dato fiducia alle regionali ed europee. Oggi siamo cresciuti: siamo più forti, più radicati, più consapevoli. E siamo pronti a conquistare, strada per strada e casa per casa, lo spazio che le idee di giustizia sociale e giustizia climatica meritano anche qui”.

"Per AVS, amministrare Moncalieri significa scegliere da che parte stare: dalla parte di chi lavora, di chi chiede servizi pubblici migliori, di chi vuole una città più giusta, più verde e più inclusiva. Significa tenere insieme diritti sociali e transizione ecologica, contrasto alle disuguaglianze e tutela del territorio, partecipazione e qualità della vita. La presentazione di oggi ha restituito con forza l’energia di questa squadra: un’energia collettiva, generosa, fatta di volti, storie e impegno concreto. Un’energia che ora si trasformerà in campagna elettorale, per costruire insieme una Moncalieri più giusta, più sostenibile e più vicina alle persone. Alleanza Verdi Sinistra Moncalieri c’è. Con coraggio, competenza e passione. Per mettere tutta la propria forza al servizio della città".