Un 2025 trascorso al servizio del territorio: 57 controlli su veicoli e conducenti, concessioni e verifiche. Ma non solo

Sicurezza, controllo e presenza sul territorio: sono queste le principali linee di intervento su cui si sviluppa l’attività della Polizia Locale di Lanzo, guidata dal comandante Flavio Airola insieme al vice commissario Rossana Torreno e all’agente Cinzia Perotti.

Sicurezza e legalità: i numeri dell’attività

Quindici le notizie di reato che sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria nel corso del 2025, così come sono stati 48 gli atti redatti su delega o di iniziativa. Un’attività concreta di prevenzione e contrasto, svolta anche grazie al supporto del sistema di videosorveglianza, recentemente potenziato, e al coordinamento con le altre forze di polizia.

Strade sotto controllo

L’attività di polizia stradale ha visto 57 controlli su veicoli e conducenti, oltre alla gestione degli incidenti e dei servizi di viabilità in occasione di cantieri ed eventi. Un presidio costante, con particolare attenzione alle fasce orarie più sensibili.

Commercio ed eventi: numeri in crescita

In aumento le pratiche gestite dall’Ufficio Commercio, con l’istruttore amministrativo Stefania Colombo: nel corso dell’anno sono state assegnate 1.288 concessioni temporanee di posteggio per mercati e fiere e svolte 210 verifiche sulla regolarità degli operatori, oltre ai controlli su prezzi e spazi.

Presenza sul territorio

Costante il presidio, con servizi mirati e pattugliamenti anche appiedati nelle aree più frequentate, tra cui il percorso pedonale lungo il torrente Tesso e il parco del Ponte del Diavolo. La Polizia Locale è stata inoltre impegnata in manifestazioni pubbliche, eventi e cerimonie istituzionali, con 16 servizi svolti in giornate festive.

Decoro urbano e ambiente

L’attività di controllo ha riguardato anche il contrasto all’abbandono dei rifiuti e la verifica del corretto conferimento, in particolare nell’area mercatale. Un impegno che ha contribuito a ridurre gli episodi e a migliorare i comportamenti.

Scuola e prevenzione

Sempre garantita la vigilanza davanti all’Istituto Comprensivo di piazza Rolle, con il supporto dei “nonni vigile” nelle ore di ingresso. È proseguita anche l’attività di educazione stradale, con particolare attenzione ai più piccoli.

Mercato e tradizioni

È proseguito il percorso di riqualificazione del mercato settimanale. Tra i risultati più rilevanti, il riconoscimento delle fiere “Primaverile” e “Autunnale” come mercati di valore storico da parte della Regione Piemonte.

Attività amministrativa e gestione dei procedimenti

Accanto al lavoro sul territorio, la Polizia Locale cura un insieme articolato di attività amministrative che accompagnano e rendono possibile l’azione operativa. Nel corso dell’anno sono state gestite le sanzioni e i relativi adempimenti, le istruttorie delle pratiche, oltre alle segnalazioni e agli esposti presentati dai cittadini. L’ufficio ha inoltre predisposto ordinanze e atti amministrativi, curato le pubblicazioni all’Albo Pretorio online e gestito gli atti depositati in municipio. A queste attività, si affiancano il rilascio di permessi e contrassegni, il supporto diretto all’utenza attraverso il front office e l’organizzazione dei servizi esterni. Un lavoro continuo che assicura ordine nei procedimenti e un punto di riferimento costante per la cittadinanza.

Una struttura operativa, al servizio della città

Il Settore Vigilanza – che comprende il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Commercio – opera con un organico contenuto ma pienamente funzionale, garantendo continuità ed efficacia nelle attività quotidiane.

"La sicurezza non è uno slogan, ma un lavoro quotidiano - evidenzia il sindaco, Fabrizio Vottero - che si traduce in presenza costante, controllo della città e capacità di intervenire. I dati delle attività portate avanti nel 2025 dimostrano l’impegno concreto degli agenti della nostra Polizia Locale, che rappresentano un punto di riferimento per la comunità, la cui collaborazione è fondamentale. Continueremo a investire su questo servizio, perché significa essere vicini ai cittadini, tutelare il territorio e rafforzare la fiducia nelle istituzioni".