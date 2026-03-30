Gian Paolo Coscia rieletto alla presidenza di Unioncamere Piemonte

Il Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia, è stato rieletto questo pomeriggio alla presidenza di Unioncamere Piemonte per il prossimo triennio.
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’ente, il Presidente è stato eletto tra i Presidenti delle Camere di commercio del Piemonte dal Consiglio di Unioncamere Piemonte composto dai Presidenti e da quattro Membri di ciascuna Giunta delle Camere di commercio del Piemonte, su proposta della Giunta di Unioncamere Piemonte. Il Consiglio si è riunito nel pomeriggio di oggi, a Torino, presso il Circolo dei Lettori di via Bogino 9.
Il neoeletto Presidente Gian Paolo Coscia: “Ringrazio il Consiglio per la fiducia rinnovata. La nostra missione fondamentale rimane quella di rendere i territori e le imprese piemontesi protagonisti attivi del mercato globale. Per farlo, non possiamo limitarci a una gestione ordinaria, ma dobbiamo agire su leve strategiche precise. In un contesto macroeconomico caratterizzato da una volatilità costante, la digitalizzazione e la sostenibilità non sono più opzioni, ma i veri pilastri della competitività. Investire nella transizione digitale significa ottimizzare le catene del valore e permettere anche alle piccole e medie imprese di scalare mercati internazionali altrimenti inaccessibili. Parallelamente, la sostenibilità deve tradursi in un vantaggio competitivo concreto, riducendo l’esposizione ai rischi energetici e rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori globali.
Insieme al Consiglio, alla Giunta e a tutto il personale, lavoreremo per contribuire a costruire un ecosistema moderno, innovativo e aperto al mondo, capace di generare valore duraturo. Il nostro obiettivo è facilitare il dialogo tra il mondo agricolo, industriale e dei servizi, creando sinergie che favoriscano l'attrazione di investimenti e il ricambio generazionale, elementi indispensabili per garantire la tenuta e la crescita del nostro sistema produttivo nel lungo periodo".
Curriculum vitae di Gian Paolo Coscia
- Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” il 12 dicembre 2014.
- Imprenditore Agricolo, titolare dell’Azienda Agricola “Cascina Opera di Valenza” nell’agro di Alessandria e Montecastello ad indirizzo cerealicolo.
- Dal 2004 membro di Giunta della Camera di Commercio di Alessandria.
- Dal 10 ottobre 2013 Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e dal 7 novembre 2013 dell’Azienda Speciale ASPERIA.
- Dal 10 ottobre 2013 Presidente dell’azienda Speciale ASFI, fino al 31.12.2013.
- Dal 14 novembre 2013 Presidente Palazzo Monferrato srl fino al 13.6.2014.
- Il 31 ottobre 2013 entra a far parte della Giunta di Unioncamere Piemonte.
- Dal 12 giugno 2017 Membro del Comitato Consultivo Regionale per la Vitivinicoltura.
- Dal 12 maggio 2020 al 14 settembre 2020 Presidente Unioncamere Piemonte e componente Comitato Esecutivo Unioncamere Nazionale; riconfermato nelle cariche dal 23 novembre 2020.
- Dal 1° ottobre 2020 Presidente Camera di Commercio di Alessandria-Asti.
- Dal 30 gennaio 2026 presidente di PROMECO, Azienda speciale della Camera di commercio di Alessandria-Asti
Incarichi in Confagricoltura
- Da giugno 2011 a giugno 2017 Presidente di Confagricoltura Piemonte.
- Da marzo 2004 al 2013 Presidente di Confagricoltura Alessandria.
Altri incarichi in corso
- Dal 27 giugno 2014 consigliere di Terrae SpA
- Dal 17 novembre 2014 membro del consiglio generale della Fondazione Slala.
- Dal 20 luglio 2016 membro del Comitato Analogo di Controllo di InfoCamere ScpA.
- Dal 27 aprile 2017 membro del Comitato Analogo di Controllo di IC Outsourcing
- Dall’8 gennaio 2021 amministratore di Terrae Immobiliare srl.
- Dal 2025 vice presidente di Tinexta Cyberg
- Dal 2025 presidente di Antexis
- Dal 2025 consigliere di InfoCert