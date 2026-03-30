Gian Paolo Coscia rieletto alla presidenza di Unioncamere Piemonte

Il Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia, è stato rieletto questo pomeriggio alla presidenza di Unioncamere Piemonte per il prossimo triennio.

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’ente, il Presidente è stato eletto tra i Presidenti delle Camere di commercio del Piemonte dal Consiglio di Unioncamere Piemonte composto dai Presidenti e da quattro Membri di ciascuna Giunta delle Camere di commercio del Piemonte, su proposta della Giunta di Unioncamere Piemonte. Il Consiglio si è riunito nel pomeriggio di oggi, a Torino, presso il Circolo dei Lettori di via Bogino 9.

Il neoeletto Presidente Gian Paolo Coscia: “Ringrazio il Consiglio per la fiducia rinnovata. La nostra missione fondamentale rimane quella di rendere i territori e le imprese piemontesi protagonisti attivi del mercato globale. Per farlo, non possiamo limitarci a una gestione ordinaria, ma dobbiamo agire su leve strategiche precise. In un contesto macroeconomico caratterizzato da una volatilità costante, la digitalizzazione e la sostenibilità non sono più opzioni, ma i veri pilastri della competitività. Investire nella transizione digitale significa ottimizzare le catene del valore e permettere anche alle piccole e medie imprese di scalare mercati internazionali altrimenti inaccessibili. Parallelamente, la sostenibilità deve tradursi in un vantaggio competitivo concreto, riducendo l’esposizione ai rischi energetici e rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori globali.

Insieme al Consiglio, alla Giunta e a tutto il personale, lavoreremo per contribuire a costruire un ecosistema moderno, innovativo e aperto al mondo, capace di generare valore duraturo. Il nostro obiettivo è facilitare il dialogo tra il mondo agricolo, industriale e dei servizi, creando sinergie che favoriscano l'attrazione di investimenti e il ricambio generazionale, elementi indispensabili per garantire la tenuta e la crescita del nostro sistema produttivo nel lungo periodo".

Curriculum vitae di Gian Paolo Coscia

Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” il 12 dicembre 2014.

Imprenditore Agricolo, titolare dell’Azienda Agricola “Cascina Opera di Valenza” nell’agro di Alessandria e Montecastello ad indirizzo cerealicolo.

Dal 2004 membro di Giunta della Camera di Commercio di Alessandria.

Dal 10 ottobre 2013 Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e dal 7 novembre 2013 dell’Azienda Speciale ASPERIA.

Dal 10 ottobre 2013 Presidente dell’azienda Speciale ASFI, fino al 31.12.2013.

Dal 14 novembre 2013 Presidente Palazzo Monferrato srl fino al 13.6.2014.

Il 31 ottobre 2013 entra a far parte della Giunta di Unioncamere Piemonte.

Dal 12 giugno 2017 Membro del Comitato Consultivo Regionale per la Vitivinicoltura.

Dal 12 maggio 2020 al 14 settembre 2020 Presidente Unioncamere Piemonte e componente Comitato Esecutivo Unioncamere Nazionale; riconfermato nelle cariche dal 23 novembre 2020.

Dal 1° ottobre 2020 Presidente Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Dal 30 gennaio 2026 presidente di PROMECO, Azienda speciale della Camera di commercio di Alessandria-Asti

Incarichi in Confagricoltura

Da giugno 2011 a giugno 2017 Presidente di Confagricoltura Piemonte.

Da marzo 2004 al 2013 Presidente di Confagricoltura Alessandria.

Altri incarichi in corso