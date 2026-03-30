Servizio civile universale 2026, aperte le candidature a Nichelino

Un'occasione di crescita, umana e professionale. A Nichelino sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale 2026: i progetti riguardano i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e le domande devono essere presentata entro le ore 14 dell’8 aprile prossimo.

Progetti che durano da 8 a 12 mesi

Le iniziative hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Per ulteriori info: https://www.facebook.com/Cittanichelino/posts/pfbid0Kyp9bA9cezLQQt57zdw8Mh2EDjGnoGdPVZDyeLm42zVa85r8miXNTKiG8zR8m5Yxl