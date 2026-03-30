A Vinovo una Pasquetta all'insegna del trotto con il Gran Premio Costa Azzurra

Sarà una Pasquetta all'insegna del grande trotto quella che si vivrà lunedì 6 aprile, con il “Gran Premio Costa Azzurra”, nome che deriva dal gemellaggio storico dell’ippodromo torinese con quello di Cagnes-sur-Mer, cittadina appunto della costa azzurra.

Uno degli eventi clou della stagione

Un appuntamento che si rinnova dal lontano 1963: la corsa è inserita tra i Grandi Premi di Gruppo I, ossia la massima categoria delle corse al trotto e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione ippica italiana ed europea, con un montepremi di 220.000 euro. I partecipanti sono di alto livello, sia italiani che stranieri, mentre i cavalli in gara hanno oltre cinque anni di età e gareggiano su una distanza di 1600 metri, con partenza tramite autostart. Questo è un metodo di avvio delle corse in cui i cavalli, disposti in fila dietro un autoveicolo dotato di ali meccaniche estensibili, si avvicinano alla linea di partenza mantenendo l'andatura di trotto, per poi scattare al momento del ritiro delle ali dell'auto.

Il Gran Premio Costa Azzurra è inserito anche nell’UET Elite Circuit, prestigioso circuito europeo di corse al trotto, istituito dall’Unione Europea del Trotto (UET) nel 2023 per raggruppare i migliori cavalli anziani d’Europa in una serie di tappe internazionali di alto livello. Durante la giornata di corse del 30 marzo, in occasione della conferenza stampa, sarà effettuato il sorteggio dei numeri dei cavalli partecipanti al Gran Premio. Il Costa Azzurra sarà al centro del programma di corse al via lunedì 6 aprile dalle ore 14.30, che vanta il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, di Turismo Torino, del Comune di Vinovo e dell’Ente dei Parchi Reali del Piemonte.

In calendario anche il Gran Premio Città di Torino

La Pasquetta alternativa all’ippodromo per il pubblico torinese prevede anche altre otto corse, tra le quali il Gran Premio Città di Torino, per il secondo anno grazie all’attività e al contributo dell’ANACT, l’Associazione nazionale degli allevatori cavalli del trotto, denominato anche Derby dei quattro anni Stakes Plus+. Le corse saranno due, una dedicata ai maschi e una alle femmine, con montepremi per ciascuna di 200.000 euro.

Per la giornata del 6 aprile l’ingresso all’ippodromo e la visione delle gare saranno totalmente gratuiti, adatti per un pubblico di tutte le età. Le corse e l’evento saranno trasmessi in diretta nazionale su EquTV (canale 220 di Sky, 151 del Digitale Terrestre, 51 su Tivùsat). All’interno dell’ippodromo sarà possibile fare un giro di pista a bordo delle eleganti carrozze di Adamo Martin e Servizi in Carrozza, conoscere la storia dell’ippodromo e i suoi segreti nelle scuderie con il gruppo di volontari dell’Associazione Scuderia da Campioni!, visionare la mostra fotografica permanente e l’esposizione di acquerelli e pastelli dedicati al trotto “Un giorno all’Ippodromo di Vinovo” della ritrattista Giada Gaiotto. Per tutta la giornata sarà a disposizione al primo piano l’area ristoro, a cura del Ristorante Scuderia Alfiere, che darà la possibilità di gustare un menù della tradizione, dall’antipasto al dolce, con una visuale privilegiata sulle corse.

Gli appuntamenti riservati ai più piccoli

Nell’area antistante il parcheggio principale dell’ippodromo sarà allestito un grande parco giochi dove i ponies dell’Old Ranch Ferrero di Chivasso attenderanno i più piccoli per un divertente “battesimo della sella”. Nell’area verde all’interno dell’impianto i bambini verranno anche coinvolti in giochi interattivi ed educativi in compagnia degli animatori del Circowow, leader nella creazione di grandi eventi esperienziali.

L’ippodromo si trasforma per un giorno nel Villaggio del Coniglio, un format innovativo tra gioco cooperativo, didattica e natura per una Pasquetta indimenticabile che mette al centro il bambino, con un’offerta di attività continua, perfettamente integrata con l’atmosfera delle corse. Nel grande parco giochi a tema pasquale, dove il giocare insieme prevale sulla competizione, prende vita la ricerca del coniglio pasquale, un game diffuso basato su dinamiche cooperative, dove i bambini collaboreranno per raggiungere l'obiettivo e vincere un premio finale. Nel laboratorio Uovo d’Arte i piccoli visitatori potranno dare sfogo alla fantasia, mentre nel Laboratorio di Piantumazione impareranno i segreti della terra, portando a casa come ricordo la loro piantina appena interrata.

Fiore all’occhiello della giornata sarà la Fiera del Coniglio, una mostra tematica indoor di circa 200 metri quadrati realizzata in collaborazione con l’Associazione Allevatori Razze Cunicole Amatoriali (ARCA). Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un viaggio interattivo, con percorso guidato e staff dedicato per scoprire esemplari di razze selezionate e le loro peculiarità. Uno spazio pensato per sensibilizzare i più piccoli al rispetto degli animali da compagnia e alla cura responsabile, rafforzando il legame tra comunità e mondo animale.