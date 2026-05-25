A Chivasso il 1° raduno internazionale di Vespa Club: tre giorni di eventi, visite e cultura

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio appuntamento con il “1° Raduno Internazionale Vespa Club Chivasso”, un evento straordinario per il Piemonte, che si aggiunge alle prestigiose tappe di Padova, Trieste e Roma, e che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Chivasso, è promossa dal Vespa Club Chivasso, in occasione del 74° anniversario dalla sua fondazione. Il raduno avrà come base urbana il Foro Boario e coinvolgerà l’intero centro storico di Chivasso, grazie anche alla collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, ASCOM e numerosi esercizi commerciali della città. Il Vespa Club Chivasso è infatti partner di secondo livello del DUC.

Il programma prevede tre giorni ricchi di attività: visite guidate alla città, al Canale Cavour nel 160° anniversario della sua costruzione, alla Croce Rossa di Chivasso, al Museo F.lli Borri, oltre a un tour al Parco del Chiostro di Castiglione Torinese. Non mancheranno momenti culturali, come la mostra del pittore chivassese Francesco Capello, i manufatti di Carlo Cena e l’esposizione dei giovani artisti di Prisma Laboratorio Artistico.

I partecipanti potranno inoltre scoprire le eccellenze gastronomiche locali, tra cui i celebri Nocciolini di Chivasso, e usufruire di un’ampia rete di bar, ristoranti e hotel convenzionati. "Questo raduno internazionale è un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra città e il suo patrimonio storico, culturale e turistico – ha commentato il sindaco Claudio Castello - Chivasso accoglierà equipaggi da tutta Europa, mostrando il meglio del territorio. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal Vespa Club e delle tante realtà cittadine coinvolte".

"La Vespa è un simbolo italiano riconosciuto nel mondo – ha aggiunto l’assessore al Turismo e Commercio Chiara Casalino - e questo raduno rappresenta un connubio tra storia, passione e comunità. Le visite guidate, le mostre e le collaborazioni artistiche renderanno queste tre giornate un vero festival diffuso, capace di unire tradizione e creatività". Il Raduno Internazionale Vespa Club Chivasso è valido come tappa del Campionato Turistico Nazionale 2026.