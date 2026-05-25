A Le Gru, un weekend con i workshop Subsonici e Carlotta Bertin

Nel prossimo fine settimana Le Gru conferma la propria vocazione a essere un luogo che unisce commercio, tempo libero e contenuti culturali, portando sullo stesso palcoscenico due linguaggi capaci di parlare a pubblici diversi ma complementari: la musica e il cibo.

Sabato 30 maggio l’area esterna coperta al primo piano diventa spazio di confronto sulla musica con il quarto appuntamento dei Workshop Subsonici dedicato a Boosta, mentre domenica 31 maggio la stessa cornice ospita lo showcooking di Carlotta Bertin, talento piemontese noto al grande pubblico grazie a MasterChef Italia.

Sabato 30 maggio, alle ore 17, prosegue a Le Gru il ciclo dei Workshop Subsonici “Cieli su Torino 1996–2026”, ideato da Max, Vicio, Ninja, Boosta e Samuel per festeggiare i trent’anni di carriera della band. Dopo aver affrontato, nei precedenti appuntamenti, i suoni della natura e dei paesaggi urbani con Max Casacci, il silenzio tra le note con Vicio e la matematica del ritmo con Ninja, il quarto incontro porta nel mall di Grugliasco Davide “Boosta” Dileo, tastierista, autore e cofondatore dei Subsonica. Il workshop, dal titolo “A cosa serve suonare le canzoni”, ruota attorno a una domanda solo in apparenza semplice e vuole esplorare il ruolo della musica come strumento per allenare empatia, attenzione e capacità relazionali, soprattutto nelle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro Boosta alterna ascolti, riflessioni e momenti di interazione con il pubblico intorno ai brani che hanno contribuito a costruire l’immaginario collettivo degli ultimi trent’anni. La canzone diventa così un dispositivo concreto per osservare come l’educazione all’ascolto possa aiutare bambini, ragazzi e adulti a dare forma al proprio sguardo sul mondo, in un contesto quotidiano come quello di un centro commerciale completamente ripensato in chiave di accoglienza e qualità degli spazi. A introdurre ogni appuntamento è il musicteller Federico Sacchi, che contestualizza le esperienze proposte all’interno del più ampio progetto “Cieli su Torino 96–26”, già protagonista in città con installazioni e iniziative dedicate alla storia della band.

Il calendario dei Workshop Subsonici a Le Gru prevede un ultimo incontro il 7 giugno con Samuel, voce del gruppo, che proporrà una vera e propria mixing class: una dimostrazione tecnica di post-produzione live dedicata alla costruzione di un tappeto sonoro dinamico e coerente, capace di isolare l’ascoltatore dal caos circostante.

Tutti i workshop sono gratuiti con prenotazione obbligatoria e si svolgono alle ore 17; le iscrizioni sono aperte presso il Box Info di Le Gru oppure scrivendo all’indirizzo dedicato, mentre calendario completo e aggiornamenti sono disponibili sul sito legru.it. Il progetto è sostenuto dal mall di Grugliasco nell’ambito delle celebrazioni per i trent’anni dei Subsonica e rientra nel più ampio programma di appuntamenti del centro dedicati a musica, cultura e intrattenimento.

Domenica 31 maggio, dalle 16 alle 18, l’area eventi esterna coperta ospita invece Carlotta Bertin, originaria di Candelo nel Biellese e conosciuta per la sua partecipazione a MasterChef Italia, per uno showcooking gratuito su prenotazione. L’incontro è pensato per avvicinare il pubblico al suo modo di intendere la cucina, in una dimensione ravvicinata che permette di seguirne lo stile, la tecnica e il modo di raccontare una ricetta, lontano dalle dinamiche televisive e più vicino all’esperienza diretta. Per i visitatori piemontesi l’appuntamento rappresenta anche l’occasione di incontrare dal vivo un talento del territorio, che ha saputo costruire una cucina personale, riconoscibile e radicata nella propria sensibilità.

Lo showcooking proposto da Carlotta è una lavorazione a freddo, senza cottura, sviluppata attraverso diverse tecniche spiegate passo dopo passo mentre la preparazione procede. Il pubblico potrà osservare i dettagli di ogni fase, ascoltare il racconto della ricetta e cogliere quegli accorgimenti che spesso restano fuori dallo schermo, vivendo un’esperienza che unisce contenuto, curiosità e partecipazione. Al termine, è previsto un momento dedicato a foto e saluti, per favorire l’incontro diretto con la chef e consolidare quel clima di vicinanza che Le Gru coltiva anche attraverso i propri eventi.