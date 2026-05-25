Castelli Aperti: le dimore aperte domenica 31 maggio e martedì 2 giugno

Con l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni, offrendo un’occasione unica per vivere il fascino senza tempo dei castelli piemontesi.
In provincia di Torino
Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: 31 maggio e 2 giugno dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€
Arignano - Castello delle Quattro Torri: 31 maggio e 2 giugno visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html Ingresso: Intero 10€
Caravino – Castello e Parco di Masino: 31 maggio e 2 giugno aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.
Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo: 2 giugno visite guidate alle 11.00 e 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html
Piossasco – Casa Lajolo: 31 maggio visite guidate (prenotazione consigliata) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30. Ingresso: Intero 10€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.html
Ore 17.00 speciale "visita poetica" del giardino e del'orto tra brani e letture per scoprire la bellezza e la poesia nascoste tra gli alberi, accompagnati da un lettore e da un responsabile botanico.
prenotazioni qui: https://www.casalajolo.it/prenota/?re-product-id=322152 (Biglietto: Intero 15€)
Pralormo – Castello di Pralormo: 31 maggio dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.
San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: 31 maggio e 2 giugno aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it. Ingresso intero 15€