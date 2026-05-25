Castelli Aperti: le dimore aperte domenica 31 maggio e martedì 2 giugno

Con l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni, offrendo un’occasione unica per vivere il fascino senza tempo dei castelli piemontesi.

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