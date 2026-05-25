“C'era una volta un neurone”, l'affascinante viaggio nell'encefalo raccontato dal Prof. Luzzati chiude il Festival della Scienza di Grugliasco

In occasione della serata conclusiva della terza edizione del Festival della Scienza, ospitato quest'anno dalla città di Grugliasco, venerdì 29 maggio alle 20,45 si terrà, presso l'Auditorium 66 Martiri di via Olevano, la conferenza intitolata “C'era una volta un neurone – Storia di un groviglio chiamato cervello”.

Tante sono le domande che ruotano attorno all'organo più complesso e affascinante dell'organismo nostro e di tutte le altre specie animali, il cervello.

Come fanno i neuroni a creare i nostri ricordi, a farci muovere e a generare le nostre passioni? Come fanno queste instancabili cellule, da oltre 600 milioni di anni, ad intrecciarsi in reti tanto straordinarie da permetterci di fare qualsiasi cosa, attivando i nostri sensi?

A svelare tutti i misteri che si celano dietro ad ogni nostro stimolo, riflessione e pensiero, sarà Federico Luzzati, Professore Associato di "Biologia della Cellula e dei Tessuti” e "Biologia dello sviluppo" del corso di Laurea in Scienze Biologiche, nonché ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e presso il Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi NICO, sviluppando progetti prevalentemente nel campo delle cellule staminali neurali ed evoluzione del cervello dei mammiferi.

Il Professore inviterà i presenti ad esplorare il Giardino del Cervello, un'installazione di strumenti della quotidianità come secchi e tubi, che simuleranno, in un viaggio interattivo, il labirinto che costituisce la rete del nostro encefalo.

L'ingresso è gratuito e aperto alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'indirizzo e-mail settimane@centroscienza.it o il numero di telefono 011 8394913.