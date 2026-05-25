Future Week Torino: la città diventa una piattaforma diffusa per immaginare e costruire il futuro

Da lunedì 25 a domenica 31 maggio il futuro si fa diffuso con la Future Week Torino, la settimana dedicata all’innovazione, alla cultura contemporanea, alla trasformazione industriale e alla costruzione del futuro urbano condiviso.

Un vero e proprio festival cittadino, aperto, partecipato e distribuito, capace di mettere in relazione imprese, università, enti pubblici, luoghi della cultura, spazi indipendenti, studenti, creativi e cittadini.

“Future Week è una piattaforma da costruire insieme, Torino è una città piena di energie, competenze, visioni e progettualità. Con l’edizione 2026 vogliamo che le idee delle persone diventino racconti condivisi, aperti e concreti, capaci di restituire l’immagine di una città che il futuro non lo aspetta, ma lo sta già costruendo”, dichiara Michele Franzese, ideatore di Future Week e founder di Scai Comunicazione.

A guidare l’edizione 2026 sarà il tema “Materia Prima”, filo conduttore dell’intero ecosistema Future Week. A Torino, la materia prima del futuro è concreta, è fatta di competenze tecniche, capacità progettuali, relazioni, cultura industriale, ricerca e infrastrutture della conoscenza. Non una metafora astratta, bensì tutto ciò che permette alla città di trasformarsi senza perdere identità.



L’edizione 2026, con 300 eventi in calendario, si presenta con un palinsesto ampio, multidisciplinare e profondamente radicato nel tessuto cittadino, e si articola attorno a quattro grandi filoni tematici, pensati come veri e propri laboratori di futuro: Intersezioni Industriali, Frequenze Creative, Nuovi Mondi e Piattaforme della Conoscenza. Quattro traiettorie che raccontano una Torino capace di tenere insieme manifattura avanzata e cultura, intelligenza artificiale e lavoro, spazi urbani e nuove forme dell’abitare, ricerca, educazione e innovazione sociale.

L’apertura ufficiale è in programma lunedì 25 maggio presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino, patrocinante e main partner istituzionale della manifestazione, con una giornata dedicata a Intersezioni Industriali e al rapporto tra Torino del presente e Torino del futuro. Martedì 26 maggio il focus sarà sulle Piattaforme della Conoscenza, con il coinvolgimento di SAA – School of Management e del mondo studentesco. Mercoledì 27 maggio si parlerà di città del futuro, abitare, real estate e smart cities. Giovedì 28 maggio la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Torino ospiterà una giornata dedicata a startup e innovazione applicata. Venerdì 29 maggio, presso il Circolo dei Lettori, si terrà un hackathon di future thinking in collaborazione con ForwardTo, dedicato al futuro dell’intrattenimento e delle industrie creative. Sabato 30 e domenica 31 maggio il programma proseguirà con eventi diffusi in città, fino alla chiusura prevista al Museo Egizio, con l’intervista del Direttore Christian Greco ed una proiezione sull’edizione 2027.