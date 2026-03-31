Camera, inaugura il progetto "Torino 4×4. Fotografie di una nuova era"

Quattro fotografi, quattro realtà virtuose, quattro storie che per la prima volta si intrecciano e convergono in uno straordinario racconto visivo. Dal 2 aprile al 2 giugno, nell’aulica Corte di Palazzo Carignano, Fondazione Boscolo e CAMERA Torino presentano Torino 4×4. Fotografie di una nuova era: un progetto fotografico che mette in dialogo fotografia, comunicazione e impegno sociale. Il titolo vuole essere infatti un omaggio al costante impegno delle quattro realtà torinesi coinvolte nell’iniziativa, che ogni giorno operano su “terreni” complessi e in contesti di fragilità.

In mostra, gli scatti di Fabio Bucciarelli seguono le avventure sportive delle squadre degli Insuperabili, che utilizzano il calcio come strumento di socializzazione e inclusione; le immagini di Enrico Gili svelano sogni e speranze delle donne e degli uomini accompagnati da Progetto Tenda, che dal 1999 sostiene persone in emergenza abitativa e senza fissa dimora; le still life di Deka Mohamed Osman reinterpretano tra colori e creatività gli strumenti innovativi ideati da Hackability, associazione non profit che promuove l’inclusione delle persone con disabilità attraverso la co-progettazione di soluzioni tecnologiche personalizzate; le fotografie di Marco Rubiola lasciano esprimere l’immaginazione e la fantasia delle ragazze e dei ragazzi seguiti da Nove ¾, progetto di Fondazione Gruppo Abele a supporto dei giovani che vivono in condizione di ritiro sociale.

Nata dalla collaborazione tra Fondazione Boscolo, che ha co-progettato, sostenuto e finanziato l’iniziativa sin dalle primissime fasi, CAMERA Torino e la factory PiazzaSanMarco, la mostra intende quindi valorizzare l’arte e la cultura non solo come strumenti di espressione, ma leve di trasformazione e di rigenerazione, capaci di attivare consapevolezza, bellezza e cambiamento. Questa prima edizione di Torino 4x4, curata da Marco Rubiola, fondatore di PiazzaSanMarco, insieme a François Hébel, direttore artistico di CAMERA, segna infatti l’inizio di una mappatura più ampia delle realtà virtuose del territorio che proseguirà con una nuova tappa il prossimo anno.

Allestita nella splendida cornice della corte di Palazzo Carignano, grazie alla concessione delle Residenze Reali Sabaude - Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, in collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, l’esposizione accoglierà il pubblico in un luogo aperto, nel cuore della città, così da condividere gli esiti e le immagini di uno straordinario impegno civile, con un pubblico quanto più vasto possibile. L’esposizione è inoltre parte del programma di EXPOSED Torino Photo Festival 2026.