Arrestato per rapina a Roma, 27enne era ricercato per un episodio simile a Torino

Qualche giorno fa era già finito in manette per aver tentato di rapinare un carabiniere libero dal servizio al pronto soccorso del policlinico Umberto I ma fu bloccato dal militare con l’assistenza dei colleghi di pattuglia immediatamente intervenuti.

Ricercato per un episodio analogo nel Torinese

L’uomo, un 27enne originario della provincia di Reggio Calabria, senza fissa dimora e già sottoposto dal divieto di dimora nel comune di Roma, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri. Questa volta gli stessi militari della stazione Roma San Lorenzo lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina a un 47enne della provincia di Torino.

La vittima ha denunciato ai carabinieri che, la sera del 20 marzo scorso, mentre camminava in via di Porta Tiburtina, è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha minacciato con un coltello per farsi consegnare il denaro che aveva nel portafogli, 100 euro, e che poi si è allontanato per le vie limitrofe.

Decisive le immagini delle telecamere

Le indagini dei carabinieri hanno permesso in poche ore di dare un volto al presunto responsabile, grazie all’identikit dell’uomo fornita dalla vittima e all’analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo in via di Porta Labicana, angolo via dei Volsci, trovando in suo possesso anche il coltello utilizzato e parte del denaro portato via alla vittima. L’indagato è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove il fermo è stato convalidato.