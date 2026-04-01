A Bricherasio nasce un gruppo storico composto da cittadini per le rievocazioni

Dopo la rievocazione dello scorso settembre, in cui alcuni cittadini hanno manifestato il loro interesse nel partecipare come figuranti, l’idea di dar vita a un gruppo storico di Bricherasio si è fatta sempre più concreta.

“A settembre 2025 siamo riusciti a riproporre, dopo più di 40 anni, una rievocazione storica. Anche per ricordare i 700 anni dalla fondazione della Villanova di Bricherasio, del nuovo insediamento, avvenuto nel 1324 per volontà del principe Filippo D’Acaja – spiega l’assessora alla cultura Federica Listino –. Abbiamo coinvolto gruppi storici già esistenti esterni, ma da parte di alcuni bricherasiesi è anche venuto fuori l’interesse a partecipare come figuranti”.

In quel contesto non c’era stato tempo per costituirsi come gruppo vero e proprio o associazione: “Vista l’esperienza molto positiva, sia da parte degli esterni sia da parte di chi ha partecipato e del pubblico, per cavalcare quest’onda di entusiasmo e perché diverse persone ce l’hanno chiesto esplicitamente, abbiamo pensato di dar vita a questo gruppo. Al momento siamo 25 persone circa e ci piacerebbe far preparare degli abiti su misura per ognuno di noi da un sarto”.

La prima riunione della nascente comitiva si è tenuta lo scorso 25 marzo alla Sala Giunta del Comune di Bricherasio. “Ci siamo trovati con i figuranti della rievocazione storica di settembre, tutti sicuri di prendersi l’impegno di entrare a far parte di questa associazione medievale – racconta Listino –. Abbiamo confermato l’epoca storica che vogliamo rievocare, la fondazione della Villanova, e riproporremo la manifestazione ad anni alterni. La prossima sarà nel 2027, sempre a settembre, mese importante per Bricherasio, in cui si concentrano gli eventi culturali, artistici ed enogastronomici”.

Sono stati inoltre definiti i ruoli e si è parlato della realizzazione dei costumi: “Ci sarà un gruppo di coordinamento che gestirà l’organizzazione, affiancato da chi si occuperà di reperimento degli oggetti di scena, di bandi per ottenere i finanziamenti, di ricerca storica per cercare di essere il più aderente possibile agli eventi storici, di pubblicità, ricerca sponsor e social. Abbiamo infine concordato che chiunque farà parte di questa associazione medievale dovrà avere un costume, che una sarta ci preparerà su misura: cercheremo valuteremo e concorderemo insieme i modelli prima di procedere con la realizzazione degli abiti”.