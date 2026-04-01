Luserna San Giovanni cerca di riaprire l’ex negozio dell’ottico

Il negozio di ottica, che ha chiuso

Le associazioni hanno tempo fino alle 12 di martedì 7 aprile per presentare al Comune di Luserna San Giovanni la manifestazione d’interesse per utilizzare l’ex negozio dell’ottico in via Roma.

Nel 2024 l’ente aveva cercato di riassegnare il locale a qualche attività commerciale ma l’asta era andata deserta. L’ex negozio si trova sotto i portici, all’angolo tra l’area pedonale di via Roma e via Ribet.

“L’obiettivo è ridare una nuova vita ai portici del palazzo comunale, rimettendo in funzione il locale e affidandolo a un’associazione attiva per il territorio” afferma il sindaco, Duilio Canale. Possono inviare la manifestazione d’interesse gli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale e già inseriti negli elenchi comunali.

L’associazione a cui verrà concesso l’uso del locale dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e di pagare le utenze. Inoltre dovrà corrispondere al Comune un canone di 600 euro all’anno: “Tale cifra potrà essere ribassata dell’80% se verranno propose attività di interesse pubblico particolarmente significativa per la comunità” avverte il sindaco.