Hanno raccolto i rifiuti abbandonati a bordo strada ma hanno rischiato la denuncia penale [FOTO]

Hanno ripulito fino alle 12,30 le strade di Luserna San Giovanni ma non hanno potuto posarli di fronte all’ecoisola perché avrebbero rischiato la denuncia penale.

La disavventura è capitata al gruppo di volontari che domenica 30 marzo era impegnato nella rimozione dell’immondizia sulle vie pubbliche del paese. Il loro obiettivo era raccogliere tutto il possibile e posizionarlo di fronte all’ecoisola per poi smaltirlo il giorno successivo negli orari di apertura della struttura.

“Pur avendo fatto richiesta nei giorni precedenti di poter lasciare temporaneamente i rifiuti davanti all’ecoisola, Acea ci ha risposto che facendolo avremmo rischiato la denuncia penale e che avremmo dovuto conferire l’immondizia nei cassonetti. Il problema è che così facendo avremmo sovraccaricato gli ecopunti del paese” racconta Adriano Odino, organizzatore dell’iniziativa.

Così il camioncino e altre quattro vetture dei volontari ricolmi di rifiuti hanno dovuto trovare un altro luogo in cui scaricare: “Luca Pons, l’unico volontario di Luserna San Giovanni presente domenica, ha messo a disposizione il prato recintato del padre per depositarli temporaneamente”.

Già tre anni fa c’erano stati dei problemi, dopo una giornata di pulizia, legata a rifiuti speciali come gomme.

Il lunedì i volontari hanno poi ripreso l’immondizia dal prato e smaltita in ecoisola: “Siamo rimasti lì dalle 13 alle 15 perché avevamo raccolto di tutto: c’erano mobili, bottiglie di plastica e vetro, damigiane, pneumatici e teli di plastica. Inoltre, abbiamo trovato numerosissimi sacchetti di plastica con dentro piatti, forchette, coltelli, bicchieri, imballaggi vari in plastica e residui di cibo – elenca –. Probabilmente questi vengono buttati a bordo strada da chi scende dalla valle e non è riuscito a gettarli nei cassonetti dell’indifferenziato perché l’accesso è possibile solo per chi ha la tessera”.

Il gruppo aveva pulito la stessa zona due anni fa ma, allora, la quantità di rifiuti era minore: “Non c’erano ad esempio tutti questi sacchetti di plastica contenenti rifiuti indifferenziati”.

Il lavoro domenica è stato così impegnativo che il gruppo non è riuscito a portare a termine l’obiettivo prefissato: “Sono talmente tanti i rifiuti abbandonati che non siamo riusciti a rimuovere tutto ciò che abbiamo trovato per la strada che dalla Provinciale va all’ecoisola. E non abbiamo avuto modo di proseguire il lavoro per la strada che da ponte Blancio va a Luserna alta”.