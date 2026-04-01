Casa Savoia tra storia, memoria e curiosità

Mercoledì 8 aprile 2026, dalle 15:30 alle 17:00, presso la sede di Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato ETS (via Giolitti 21, Torino), l’Associazione D.I.V.A. OdV propone un incontro dedicato alla storia di Casa Savoia, tra racconto storico, memoria urbana e aspetti meno noti della dinastia.

L’appuntamento accompagnerà il pubblico lungo un percorso che attraversa oltre un secolo di vicende italiane, a partire dalla figura di Vittorio Emanuele II. Accanto al ruolo istituzionale del primo re d’Italia, emergerà anche la dimensione privata, segnata dalla relazione con la Bella Rosin, in un intreccio tra storia ufficiale e vita personale che restituisce maggiore complessità ai protagonisti dell’epoca.

Il racconto proseguirà con le figure di Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II, seguendo le trasformazioni politiche e sociali che hanno accompagnato la monarchia fino alla sua fine. Non solo grandi eventi, ma anche episodi meno conosciuti: retroscena familiari, tensioni dinastiche, contese legate ai titoli nobiliari e vicende rimaste a lungo ai margini della narrazione storica.

A guidare l’incontro saranno Roberto Rinaldi e Beppe Baffert, volontari dell’Associazione Anteas, che condurranno il pubblico in un viaggio che unisce racconto e territorio. La storia della famiglia reale sarà infatti riletta anche attraverso la toponomastica torinese, tra vie, piazze e ponti che ancora oggi conservano tracce della presenza sabauda, offrendo uno sguardo concreto sul legame tra dinastia e città.

Ne emergerà un ritratto più sfaccettato della Casa Savoia, capace di andare oltre la dimensione istituzionale per restituire il lato umano, fatto di relazioni, contraddizioni e scelte personali che hanno inciso sulla storia del Paese.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso dall’Associazione D.I.V.A. OdV, che attraverso incontri divulgativi e momenti di approfondimento crea occasioni di confronto e partecipazione, contribuendo a rafforzare i legami sociali e a contrastare situazioni di isolamento.

L’evento è aperto a tutti.