“Festa della Fenice”, a Torino una giornata tra gioco e comunità

Tra dadi, carte e storie condivise prendono forma relazioni, passioni e nuove comunità. È questo lo spirito della “Festa della Fenice”, l’evento organizzato da La Compagnia della Fenice, in programma domenica 31 maggio 2026, dalle 10 alle 19, in via Martino Anglesio 25 a Torino. Una giornata aperta al pubblico e a partecipazione gratuita per celebrare i sette anni di attività dell’associazione.

Il tema scelto per questa edizione, “I Sette Samurai”, richiama simbolicamente il percorso compiuto: sette anni di crescita, esperienze e legami costruiti attorno al gioco come occasione di incontro e condivisione. L’evento si rivolge sia a chi già conosce la realtà associativa sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a dimostrazioni e partite di giochi da tavolo, di ruolo e di miniature, guidate dai volontari insieme a diverse realtà del territorio, tra cui La Pentola del Drago, Il Dado Caotico, Il Fortuna Dado, Perludo, Dragonlans e Terre Selvagge. In programma anche tornei ufficiali di Ticket to Ride e PitchCar, riconosciuti da Board Italian Gamers.

Spazio anche a inclusione e sperimentazione. Saranno presenti i tavoli del progetto Donne Exempla®, in collaborazione con l’Educatorio della Provvidenza, e le attività dell’Associazione Samuele Frola. Non mancheranno un workshop di origami aperto a tutti e un’area dedicata al gioco del Go, curata dal TorinoBaduk Go Club.

Particolare attenzione sarà riservata agli autori emergenti, con un’area dedicata a prototipi e nuove idee gestita dal collettivo La Taverna del Lupo. Tra i progetti presenti: Remixers, Testini, Violet Blend, Obert e Borro. A completare l’iniziativa, un’area vendita gestita da Distretto Nove e uno spazio food nelle immediate vicinanze, pensati per rendere l’esperienza ancora più accessibile e condivisa.

Con la “Festa della Fenice”, l’associazione rinnova il proprio impegno nel promuovere il gioco come strumento educativo e sociale, capace di mettere in relazione persone diverse e generare occasioni di incontro sul territorio.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.