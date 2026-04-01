Spaccata in panetteria a Chivasso: ladri in manette

Il 29 marzo a Chivasso, nel corso della nottata, i Carabinieri hanno arrestato due trentanovenni del posto, entrambi già noti alle forze di polizia. La coppia è stata sorpresa all’interno di una panetteria di via Paleologi, ove si erano introdotti poco prima, sfondando la vetrina con un tombino.

Ferito con i vetri

Nel corso dell’irruzione uno dei due presunti malfattori si è anche ferito con i vetri e i militari intervenuti lo hanno soccorso: l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, medicato e dimesso con prognosi di giorni 5. I due sono stati arrestati con l'accusa di “tentato furto aggravato” e trattenuti nelle camere di sicurezza per la direttissima, tenutasi il 31 marzo successivo con la convalida degli arresti da parte del Tribunale di Ivrea.

Obbligo di firma

Per entrambi è scattato l'obbligo di firma: i due erano stati identificati e denunciati, sempre dai Carabinieri della locale stazione, per fatti analoghi commessi il 23 e il 28 febbraio scorso.