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Cronaca | 18 marzo 2026, 09:33

Tragedia a San Sebastiano Po: due auto si scontrano lungo la provinciale, muore un uomo di 83 anni

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Codice verde per l'occupante dell'altra auto, 32 anni

Un uomo di 70 anni è morto in un incidente che si è verificato questa mattina

Un uomo di 70 anni è morto in un incidente che si è verificato questa mattina

Un uomo di 83 anni, residente a Verolengo, è morto questa mattina, pochi minuti prima delle 8, a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 590 a San Sebastiano da Po.

Ancora da ricostruire cause e dinamica dello schianto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 di Azienda zero. Purtorppo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare, mentre sull'altra auto viaggiava un uomo di 32 anni che è stato soccorso e portato in ospedale in codice verde.

Dai primi accertamenti, fanno sapere dai carabinieri, pare si tratti di una mancata precedenza.

redazione

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