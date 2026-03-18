Tragedia a San Sebastiano Po: due auto si scontrano lungo la provinciale, muore un uomo di 83 anni

Un uomo di 83 anni, residente a Verolengo, è morto questa mattina, pochi minuti prima delle 8, a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 590 a San Sebastiano da Po.



Ancora da ricostruire cause e dinamica dello schianto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 di Azienda zero. Purtorppo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare, mentre sull'altra auto viaggiava un uomo di 32 anni che è stato soccorso e portato in ospedale in codice verde.

Dai primi accertamenti, fanno sapere dai carabinieri, pare si tratti di una mancata precedenza.